https://ria.ru/20221223/evakuatsiya-1841001241.html
Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов
Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов - РИА Новости, 23.12.2022
Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов
Двадцать маленьких детей-сирот эвакуируют из Донецкой народной республики на Кубань до Нового года из-за обстрелов, рассказала уполномоченный при президенте РФ... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:41
2022-12-23T23:41
2022-12-23T23:43
специальная военная операция на украине
общество
мария львова-белова
краснодарский край
донецкая народная республика
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777609957_186:479:2976:2048_1920x0_80_0_0_0e690b3772fa5213dcc202ced9f60ce0.jpg
КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Двадцать маленьких детей-сирот эвакуируют из Донецкой народной республики на Кубань до Нового года из-за обстрелов, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время визита в Краснодарский край. "Буквально с утра мне позвонили и сказали, что нужно эвакуировать 20 самых маленьких детей-сирот из Донецкой Народной Республики, которые находятся под обстрелами сейчас, то есть они в эпицентре там, куда постоянно прилетает. Малыши вообще не гуляют. Мы договорились с губернатором (Краснодарского края - ред.), что регион заберет этих 20 малышей в возрасте от нуля до четырех лет. Вначале в учреждение, потом с возможностью устройства их в приемные семьи", - отметила детский омбудсмен. Уточняется, что в ближайшие несколько дней они приедут в Краснодарский край, документы уже готовятся. Львова-Белова добавляет, что такая работа должна стать системной, чтобы дынные о тех детях, которые остались без попечения родителей, поступали в федеральный банк данных. Таким образом в дальнейшем дети будут устраиваться по российскому законодательству. "Но здесь экстремальная ситуация, мы понимаем, что мы не можем разводить какую-то бюрократию. Нам нужно детей спасать в прямом смысле слова, то есть просто вывозить их из эпицентра военных действий. Поэтому мы сейчас договорились, что сразу привезём их в учреждение и уже из этого учреждения в Краснодарском крае будем заниматься их семейным устройством", рассказала Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что на Кубани сейчас 800 семей в очереди на детей, "в любом случае мы подберем каждому ребенку ту семью, которая будет ему по душе".
https://ria.ru/20221223/pomosch-1840950814.html
краснодарский край
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777609957_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_c5fd4bc003c34d9c8fd2b8a9a2b4784d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария львова-белова, краснодарский край, донецкая народная республика, россия, дети
Специальная военная операция на Украине, Общество, Мария Львова-Белова, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика, Россия, Дети
23:41 23.12.2022 (обновлено: 23:43 23.12.2022)
Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов
Омбудсмен Львова-Белова: двадцать детей-сирот из ДНР эвакуируют на Кубань из-за обстрелов
КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Двадцать маленьких детей-сирот эвакуируют из Донецкой народной республики на Кубань до Нового года из-за обстрелов, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время визита в Краснодарский край.
"Буквально с утра мне позвонили и сказали, что нужно эвакуировать 20 самых маленьких детей-сирот из Донецкой Народной Республики, которые находятся под обстрелами сейчас, то есть они в эпицентре там, куда постоянно прилетает. Малыши вообще не гуляют. Мы договорились с губернатором (Краснодарского края - ред.), что регион заберет этих 20 малышей в возрасте от нуля до четырех лет. Вначале в учреждение, потом с возможностью устройства их в приемные семьи", - отметила детский омбудсмен.
Уточняется, что в ближайшие несколько дней они приедут в Краснодарский край, документы уже готовятся.
Львова-Белова добавляет, что такая работа должна стать системной, чтобы дынные о тех детях, которые остались без попечения родителей, поступали в федеральный банк данных. Таким образом в дальнейшем дети будут устраиваться по российскому законодательству.
"Но здесь экстремальная ситуация, мы понимаем, что мы не можем разводить какую-то бюрократию. Нам нужно детей спасать в прямом смысле слова, то есть просто вывозить их из эпицентра военных действий. Поэтому мы сейчас договорились, что сразу привезём их в учреждение и уже из этого учреждения в Краснодарском крае будем заниматься их семейным устройством", рассказала Львова-Белова.
Детский омбудсмен отметила, что на Кубани сейчас 800 семей в очереди на детей, "в любом случае мы подберем каждому ребенку ту семью, которая будет ему по душе".