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Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов - РИА Новости, 23.12.2022
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Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов
Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов - РИА Новости, 23.12.2022
Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов
Двадцать маленьких детей-сирот эвакуируют из Донецкой народной республики на Кубань до Нового года из-за обстрелов, рассказала уполномоченный при президенте РФ... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:41
2022-12-23T23:43
специальная военная операция на украине
общество
мария львова-белова
краснодарский край
донецкая народная республика
россия
дети
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Двадцать маленьких детей-сирот эвакуируют из Донецкой народной республики на Кубань до Нового года из-за обстрелов, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время визита в Краснодарский край. "Буквально с утра мне позвонили и сказали, что нужно эвакуировать 20 самых маленьких детей-сирот из Донецкой Народной Республики, которые находятся под обстрелами сейчас, то есть они в эпицентре там, куда постоянно прилетает. Малыши вообще не гуляют. Мы договорились с губернатором (Краснодарского края - ред.), что регион заберет этих 20 малышей в возрасте от нуля до четырех лет. Вначале в учреждение, потом с возможностью устройства их в приемные семьи", - отметила детский омбудсмен. Уточняется, что в ближайшие несколько дней они приедут в Краснодарский край, документы уже готовятся. Львова-Белова добавляет, что такая работа должна стать системной, чтобы дынные о тех детях, которые остались без попечения родителей, поступали в федеральный банк данных. Таким образом в дальнейшем дети будут устраиваться по российскому законодательству. "Но здесь экстремальная ситуация, мы понимаем, что мы не можем разводить какую-то бюрократию. Нам нужно детей спасать в прямом смысле слова, то есть просто вывозить их из эпицентра военных действий. Поэтому мы сейчас договорились, что сразу привезём их в учреждение и уже из этого учреждения в Краснодарском крае будем заниматься их семейным устройством", рассказала Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что на Кубани сейчас 800 семей в очереди на детей, "в любом случае мы подберем каждому ребенку ту семью, которая будет ему по душе".
https://ria.ru/20221223/pomosch-1840950814.html
краснодарский край
донецкая народная республика
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общество, мария львова-белова, краснодарский край, донецкая народная республика, россия, дети
Специальная военная операция на Украине, Общество, Мария Львова-Белова, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика, Россия, Дети
23:41 23.12.2022 (обновлено: 23:43 23.12.2022)
 
Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов

Омбудсмен Львова-Белова: двадцать детей-сирот из ДНР эвакуируют на Кубань из-за обстрелов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАвтобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению
Автобус с табличками Эвакуация и Дети у пункта оказания помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автобус с табличками "Эвакуация" и "Дети" у пункта оказания помощи эвакуированному населению . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Двадцать маленьких детей-сирот эвакуируют из Донецкой народной республики на Кубань до Нового года из-за обстрелов, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время визита в Краснодарский край.
"Буквально с утра мне позвонили и сказали, что нужно эвакуировать 20 самых маленьких детей-сирот из Донецкой Народной Республики, которые находятся под обстрелами сейчас, то есть они в эпицентре там, куда постоянно прилетает. Малыши вообще не гуляют. Мы договорились с губернатором (Краснодарского края - ред.), что регион заберет этих 20 малышей в возрасте от нуля до четырех лет. Вначале в учреждение, потом с возможностью устройства их в приемные семьи", - отметила детский омбудсмен.
Уточняется, что в ближайшие несколько дней они приедут в Краснодарский край, документы уже готовятся.
Львова-Белова добавляет, что такая работа должна стать системной, чтобы дынные о тех детях, которые остались без попечения родителей, поступали в федеральный банк данных. Таким образом в дальнейшем дети будут устраиваться по российскому законодательству.
"Но здесь экстремальная ситуация, мы понимаем, что мы не можем разводить какую-то бюрократию. Нам нужно детей спасать в прямом смысле слова, то есть просто вывозить их из эпицентра военных действий. Поэтому мы сейчас договорились, что сразу привезём их в учреждение и уже из этого учреждения в Краснодарском крае будем заниматься их семейным устройством", рассказала Львова-Белова.
Детский омбудсмен отметила, что на Кубани сейчас 800 семей в очереди на детей, "в любом случае мы подберем каждому ребенку ту семью, которая будет ему по душе".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМария Львова-БеловаКраснодарский крайДонецкая Народная РеспубликаРоссияДети
 
 
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