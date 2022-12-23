https://ria.ru/20221223/evakuatsiya-1841001241.html

Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов

Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов - РИА Новости, 23.12.2022

Детей-сирот из ДНР эвакуируют из-за обстрелов

Двадцать маленьких детей-сирот эвакуируют из Донецкой народной республики на Кубань до Нового года из-за обстрелов, рассказала уполномоченный при президенте РФ... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T23:41

2022-12-23T23:41

2022-12-23T23:43

специальная военная операция на украине

общество

мария львова-белова

краснодарский край

донецкая народная республика

россия

дети

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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Двадцать маленьких детей-сирот эвакуируют из Донецкой народной республики на Кубань до Нового года из-за обстрелов, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время визита в Краснодарский край. "Буквально с утра мне позвонили и сказали, что нужно эвакуировать 20 самых маленьких детей-сирот из Донецкой Народной Республики, которые находятся под обстрелами сейчас, то есть они в эпицентре там, куда постоянно прилетает. Малыши вообще не гуляют. Мы договорились с губернатором (Краснодарского края - ред.), что регион заберет этих 20 малышей в возрасте от нуля до четырех лет. Вначале в учреждение, потом с возможностью устройства их в приемные семьи", - отметила детский омбудсмен. Уточняется, что в ближайшие несколько дней они приедут в Краснодарский край, документы уже готовятся. Львова-Белова добавляет, что такая работа должна стать системной, чтобы дынные о тех детях, которые остались без попечения родителей, поступали в федеральный банк данных. Таким образом в дальнейшем дети будут устраиваться по российскому законодательству. "Но здесь экстремальная ситуация, мы понимаем, что мы не можем разводить какую-то бюрократию. Нам нужно детей спасать в прямом смысле слова, то есть просто вывозить их из эпицентра военных действий. Поэтому мы сейчас договорились, что сразу привезём их в учреждение и уже из этого учреждения в Краснодарском крае будем заниматься их семейным устройством", рассказала Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что на Кубани сейчас 800 семей в очереди на детей, "в любом случае мы подберем каждому ребенку ту семью, которая будет ему по душе".

https://ria.ru/20221223/pomosch-1840950814.html

краснодарский край

донецкая народная республика

россия

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Евгения Нефедова

общество, мария львова-белова, краснодарский край, донецкая народная республика, россия, дети