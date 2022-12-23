https://ria.ru/20221223/elka-1840896816.html
Ранее судимый саратовец избил охранника и украл елку с уличного базара
Ранее судимый саратовец избил охранника и украл елку с уличного базара - РИА Новости, 23.12.2022
Ранее судимый саратовец избил охранника и украл елку с уличного базара
Неоднократно судимый житель Саратова, недавно вышедший на свободу, подозревается в ограблении уличного елочного базара, где избил охранника и похитил елку,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:34
2022-12-23T16:34
2022-12-23T16:34
происшествия
саратов
ленинский район
россия
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САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Неоднократно судимый житель Саратова, недавно вышедший на свободу, подозревается в ограблении уличного елочного базара, где избил охранника и похитил елку, сообщил региональный главк МВД. "Установлено, что к совершению данного преступления причастен 43-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Ленинского района, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Мужчине захотелось, чтобы в его квартире стояла елка, но тратить деньги на ее приобретение, он не планировал. Тогда он направился на уличный базар и хотел взять елку без оплаты, но встретил сопротивление со стороны охранника. После чего между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес местному жителю телесные повреждения, открыто похитил елку и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Полиция узнала о происшествии из медучреждения, куда с травмами поступил 65-летний охранник. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Ведется следствие", - отмечается в сообщении. Фигуранту дела грозит до семи лет лишения свободы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратов, ленинский район, россия
Происшествия, Саратов, Ленинский район, Россия
Ранее судимый саратовец избил охранника и украл елку с уличного базара
МВД: ранее судимый житель Саратова избил охранника и украл елку с уличного базара