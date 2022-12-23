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В Подмосковье прошла елка для детей участников спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
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В Подмосковье прошла елка для детей участников спецоперации
В Подмосковье прошла елка для детей участников спецоперации - РИА Новости, 23.12.2022
В Подмосковье прошла елка для детей участников спецоперации
Губернаторская елка для детей участников спецоперации прошла в Подмосковье в пятницу, губернатор региона Андрей Воробьёв лично поздравил детей с наступающим... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:48
2022-12-23T15:48
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
кубинка
новый год
дед мороз
общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Губернаторская елка для детей участников спецоперации прошла в Подмосковье в пятницу, губернатор региона Андрей Воробьёв лично поздравил детей с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. "Мы сегодня сделали вам небольшой сюрприз - это будет спектакль. Спектакль для детей, чьи папы - герои. И наша задача - уделить вам внимание, чтобы все понравилось, подарки были по душе, чтобы вы заботились о маме. И мы обязательно дождемся ваших пап с Победой. Хочу всех ребят поздравить с наступающим Новым годом, пусть все самые смелые мечты сбываются. Мы стараемся делать так, чтобы все у вас было хорошо. А вашим отцам - низкий поклон", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. По данным пресс-службы, дети, которые посетили Губернаторскую елку, окунулись во вселенную телеканала "Мульт". Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки, Сказочный патруль, Кощей и Дед Мороз стали главными героями представления. Все дети получили сладкие подарки от губернатора. "Я приехал из Кубинки. Учусь в 6 классе. Настроение сегодня новогоднее. Жду веселья, радости. Я очень хочу, чтобы папа скорее вернулся домой, и все мои желания сбывались", - приводятся в сообщении слова 12-летнего Игоря, отец которого сейчас на передовой. Отмечается, что второе новогоднее представление пройдет для детей инвалидов и подопечных семейных центров региона, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, кубинка, новый год, дед мороз, общество
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Кубинка, Новый год, Дед Мороз, Общество
15:48 23.12.2022
 
В Подмосковье прошла елка для детей участников спецоперации

Губернаторская елка для детей участников спецоперации прошла в Подмосковье

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон ЧерновЕлка для детей участников спецоперации в Подмосковье
Елка для детей участников спецоперации в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов
Елка для детей участников спецоперации в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Губернаторская елка для детей участников спецоперации прошла в Подмосковье в пятницу, губернатор региона Андрей Воробьёв лично поздравил детей с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.
"Мы сегодня сделали вам небольшой сюрприз - это будет спектакль. Спектакль для детей, чьи папы - герои. И наша задача - уделить вам внимание, чтобы все понравилось, подарки были по душе, чтобы вы заботились о маме. И мы обязательно дождемся ваших пап с Победой. Хочу всех ребят поздравить с наступающим Новым годом, пусть все самые смелые мечты сбываются. Мы стараемся делать так, чтобы все у вас было хорошо. А вашим отцам - низкий поклон", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон ЧерновЕлка для детей участников спецоперации в Подмосковье
Елка для детей участников спецоперации в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов
Елка для детей участников спецоперации в Подмосковье
По данным пресс-службы, дети, которые посетили Губернаторскую елку, окунулись во вселенную телеканала "Мульт". Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки, Сказочный патруль, Кощей и Дед Мороз стали главными героями представления. Все дети получили сладкие подарки от губернатора.
"Я приехал из Кубинки. Учусь в 6 классе. Настроение сегодня новогоднее. Жду веселья, радости. Я очень хочу, чтобы папа скорее вернулся домой, и все мои желания сбывались", - приводятся в сообщении слова 12-летнего Игоря, отец которого сейчас на передовой.
Отмечается, что второе новогоднее представление пройдет для детей инвалидов и подопечных семейных центров региона, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКубинкаНовый годДед МорозОбщество
 
 
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