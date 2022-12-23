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Губернатор Приамурья исполнит два желания детей на "Елке желаний" в Москве - РИА Новости, 23.12.2022
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Амурская область
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Губернатор Приамурья исполнит два желания детей на "Елке желаний" в Москве
Губернатор Приамурья исполнит два желания детей на "Елке желаний" в Москве - РИА Новости, 23.12.2022
Губернатор Приамурья исполнит два желания детей на "Елке желаний" в Москве
Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в московской "Елке желаний", он подарит подарки двум детям. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:16
2022-12-23T11:42
амурская область
василий орлов (губернатор)
москва
амурская область
благовещенск
новый год
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в московской "Елке желаний", он подарит подарки двум детям. Мероприятие состоялось накануне перед заседанием Государственного совета в Москве. "Всегда участвую в традиционной кремлевской акции "Ёлка желаний". Исполню новогодние пожелания двух девочек. Карина из Амурской области мечтает побывать на ёлке в Благовещенске. Елизавета из Запорожской области - о роликах. Вместе со мной открытку с пожеланием снял и Станислав Мелюков (мэр Белогорска), который в этом году вошел в состав Госсовета. Он подарит умную колонку Алексею из Свободного", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Как уточняет областное правительство, Карине - 15 лет, Лизе - 10, а Алексею - восемь лет. Детские мечты обязательно должны исполняться, тем более под Новый год, заключил губернатор Приамурья.
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василий орлов (губернатор), москва, амурская область, благовещенск, новый год
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Москва, Амурская область, Благовещенск, Новый год
10:16 23.12.2022 (обновлено: 11:42 23.12.2022)
 
Губернатор Приамурья исполнит два желания детей на "Елке желаний" в Москве

Губернатор Приамурья исполнит два желания от детей на "Елке желаний" в Москве

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в московской "Елке желаний", он подарит подарки двум детям.
Мероприятие состоялось накануне перед заседанием Государственного совета в Москве.
"Всегда участвую в традиционной кремлевской акции "Ёлка желаний". Исполню новогодние пожелания двух девочек. Карина из Амурской области мечтает побывать на ёлке в Благовещенске. Елизавета из Запорожской области - о роликах. Вместе со мной открытку с пожеланием снял и Станислав Мелюков (мэр Белогорска), который в этом году вошел в состав Госсовета. Он подарит умную колонку Алексею из Свободного", - написал Орлов в своем Telegram-канале.
Как уточняет областное правительство, Карине - 15 лет, Лизе - 10, а Алексею - восемь лет.
Детские мечты обязательно должны исполняться, тем более под Новый год, заключил губернатор Приамурья.
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 09:54Амурская область
Орлов призвал провести новогодние выходные максимально безопасно
 
Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)МоскваАмурская областьБлаговещенскНовый год
 
 
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