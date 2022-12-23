https://ria.ru/20221223/elka-1840744753.html

Губернатор Приамурья исполнит два желания детей на "Елке желаний" в Москве

Губернатор Приамурья исполнит два желания детей на "Елке желаний" в Москве - РИА Новости, 23.12.2022

Губернатор Приамурья исполнит два желания детей на "Елке желаний" в Москве

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в московской "Елке желаний", он подарит подарки двум детям. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:16

2022-12-23T10:16

2022-12-23T11:42

амурская область

василий орлов (губернатор)

москва

амурская область

благовещенск

новый год

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в московской "Елке желаний", он подарит подарки двум детям. Мероприятие состоялось накануне перед заседанием Государственного совета в Москве. "Всегда участвую в традиционной кремлевской акции "Ёлка желаний". Исполню новогодние пожелания двух девочек. Карина из Амурской области мечтает побывать на ёлке в Благовещенске. Елизавета из Запорожской области - о роликах. Вместе со мной открытку с пожеланием снял и Станислав Мелюков (мэр Белогорска), который в этом году вошел в состав Госсовета. Он подарит умную колонку Алексею из Свободного", - написал Орлов в своем Telegram-канале. Как уточняет областное правительство, Карине - 15 лет, Лизе - 10, а Алексею - восемь лет. Детские мечты обязательно должны исполняться, тем более под Новый год, заключил губернатор Приамурья.

https://ria.ru/20221222/priamure-1840439449.html

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амурская область

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василий орлов (губернатор), москва, амурская область, благовещенск, новый год