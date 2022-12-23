https://ria.ru/20221223/elka-1840716644.html

В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе елки

В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе елки - РИА Новости, 23.12.2022

В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе елки

Выбирая живую елку, стоит обратить внимание на ее вес, состояние иголок и веток, чтобы понимать насколько дерево свежее, рассказали РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T06:58

2022-12-23T06:58

2022-12-23T06:58

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россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Выбирая живую елку, стоит обратить внимание на ее вес, состояние иголок и веток, чтобы понимать насколько дерево свежее, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Важным параметром оценки является вес - тяжесть дерева скажет вам о том, насколько оно напитано влагой и является свежим... При покупке попросите продавца снять с дерева сетку, потому что без этого ее состояние вы оценить не сможете. Хвоя не должна быть сухой, как и ветки, они должны сохранить гибкость. Иголки не должны ломаться и осыпаться, если вы встряхнете дерево", - говорится в сообщении. Эксперты отмечают, что стоит учитывать и то, сколько дерево будет сохранять свой свежий вид. Так, например, ель простоит одну-две недели и потом начнет осыпаться, а сосна - до одного месяца, после иголки начнут желтеть и ломаться. "Лучше приобретать новогоднее дерево в конце декабря, чтобы оно радовало вас все праздники", - добавляется в сообщении. Выбирая искусственную елку, лучше отдавать предпочтение деревьям с металлическим каркасом, который обеспечивает большую прочность. Важно обратить внимание на то, есть ли трещины и разломы на корпусе и ветках, полная ли комплектация в коробке, а также на дату производства – если товар был изготовлен несколько лет назад (пять и более), то материал может быстрее прийти в негодность, и елка прослужит меньше. Эксперт направления "Дом и ремонт" онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Ангелина Суркова рассказала РИА Новости, что стоит учитывать и внешние особенности деревьев. "Пихты тоже очень густые, но их ветви направлены вверх – привычные игрушки повесить на них будет сложно. Поэтому их украшают шишками, бантами, ягодами и игрушками которые крепятся на ветку сверху. Обычно хвоя на ветках сосны не такая пушистая, как у пихты и ели, поэтому для украшения такого праздничного дерева лучше воспользоваться мишурой, подвесками и флажками на ленте", - пояснила она. Кроме того, по данным онлайн-гипермаркета, в этом году россияне чаще покупают искусственные елки - спрос на них по России увеличился на 36%. Наиболее интенсивный рост наблюдается в Перми (+500%), Самаре (+100%), Челябинске (+100%), Казани (+50%), Москве (+48%), Нижнем Новгороде (+30%). А вот в Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге такие новогодние атрибуты теряют популярность на 67%, 60% и 17% соответственно.

https://ria.ru/20221223/issledovanie-1840709329.html

https://ria.ru/20221223/goroda-1840607141.html

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общество, россия, пермь, самара, новый год