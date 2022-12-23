https://ria.ru/20221223/egipet-1840859892.html

Туроператоры попросили МЭР помочь решить проблемы с авиасообщением в Египет

Туроператоры попросили МЭР помочь решить проблемы с авиасообщением в Египет - РИА Новости, 23.12.2022

Туроператоры попросили МЭР помочь решить проблемы с авиасообщением в Египет

Российский союз туриндустрии (РСТ) ищет варианты решения проблемы с авиаперевозками в Египет и обратился в Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:05

2022-12-23T16:05

2022-12-23T16:05

туризм

туризм

максим решетников

египет

иордания

ifly

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769317178_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_0db7fa7e69c9740c4a8689ae4bc5e626.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) ищет варианты решения проблемы с авиаперевозками в Египет и обратился в Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в пресс-службе союзе. "В связи со сложившейся ситуацией президент РСТ Илья Уманский обратился с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, в котором предложил рассмотреть возможность оперативного принятия следующих мер", — сообщили в союзе. "С учетом мнения Минобороны России, МИД России, Росавиации согласовать альтернативные маршруты авиаперевозки через другие страны; при наличии такой технической возможности увеличить квоты российских авиакомпаний на воздушные перевозки между Россией и курортами Египта; в случае отсутствия у них провозных мощностей, расширить квоты иностранных авиаперевозчиков", — предложили там. По мнению президента РСТ, также необходимо не позднее 26 декабря провести оперативное совещание для выработки экстренных мер, направленных на нормализацию турпотоков между Россией и Египтом, с участием представителей Минэкономразвития, Минобороны, МИДа, Минтранса, Росавиации, заинтересованных авиакомпаний и туроператоров.С 15 декабря iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла авиакомпания, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Росавиация сообщала, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не представила необходимой информации, и отмечало существенные недостатки в документах iFly на полеты. Туроператор Tez Tour вывозит туристов рейсами других российских и зарубежных авиакомпаний. Ранее в пятницу в РСТ сообщили, что вернулось уже почти шесть тысяч человек, еще 900 ожидают лайнера в ближайшие дни.

https://ria.ru/20221222/tury-1840343475.html

египет

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, максим решетников, египет, иордания, ifly, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз туриндустрии (рст), новости - туризм, туристы