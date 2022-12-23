Туроператоры попросили МЭР помочь решить проблемы с авиасообщением в Египет
РСТ обратился в Минэкономразвития с просьбой помочь решить проблемы с рейсами в Египет
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) ищет варианты решения проблемы с авиаперевозками в Египет и обратился в Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в пресс-службе союзе.
"В связи со сложившейся ситуацией президент РСТ Илья Уманский обратился с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, в котором предложил рассмотреть возможность оперативного принятия следующих мер", — сообщили в союзе.
"С учетом мнения Минобороны России, МИД России, Росавиации согласовать альтернативные маршруты авиаперевозки через другие страны; при наличии такой технической возможности увеличить квоты российских авиакомпаний на воздушные перевозки между Россией и курортами Египта; в случае отсутствия у них провозных мощностей, расширить квоты иностранных авиаперевозчиков", — предложили там.
По мнению президента РСТ, также необходимо не позднее 26 декабря провести оперативное совещание для выработки экстренных мер, направленных на нормализацию турпотоков между Россией и Египтом, с участием представителей Минэкономразвития, Минобороны, МИДа, Минтранса, Росавиации, заинтересованных авиакомпаний и туроператоров.
С 15 декабря iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла авиакомпания, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Росавиация сообщала, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не представила необходимой информации, и отмечало существенные недостатки в документах iFly на полеты.
Туроператор Tez Tour вывозит туристов рейсами других российских и зарубежных авиакомпаний. Ранее в пятницу в РСТ сообщили, что вернулось уже почти шесть тысяч человек, еще 900 ожидают лайнера в ближайшие дни.