https://ria.ru/20221223/dtp-1840770753.html

Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали

Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали - РИА Новости, 23.12.2022

Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения под Тверью нескольких автомобилей, в числе которых машина скорой медицинской помощи, сообщили... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:37

2022-12-23T11:37

2022-12-23T11:43

происшествия

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РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения под Тверью нескольких автомобилей, в числе которых машина скорой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. "Двадцать третьего декабря на федеральной трассе М-10 "Россия" под Тверью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, среди которых большегруз и машина скорой помощи. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, трое пострадали", - рассказали в пресс-службе УМВД. Собеседница агентства уточнила, что на месте аварии работают сотрудники полиции и спецслужб. Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомство контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки проводимой органами полиции и принятие решения по ее результатам.

https://ria.ru/20221223/dtp-1840741907.html

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происшествия, тверь, дтп, россия, тверская область