https://ria.ru/20221223/dtp-1840770753.html
Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали
Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали - РИА Новости, 23.12.2022
Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения под Тверью нескольких автомобилей, в числе которых машина скорой медицинской помощи, сообщили... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:37
2022-12-23T11:37
2022-12-23T11:43
происшествия
тверь
дтп
россия
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840772657_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_5bf1e2552e32e6a234cbf501231c1ecf.jpg
РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения под Тверью нескольких автомобилей, в числе которых машина скорой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. "Двадцать третьего декабря на федеральной трассе М-10 "Россия" под Тверью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, среди которых большегруз и машина скорой помощи. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, трое пострадали", - рассказали в пресс-службе УМВД. Собеседница агентства уточнила, что на месте аварии работают сотрудники полиции и спецслужб. Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомство контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки проводимой органами полиции и принятие решения по ее результатам.
https://ria.ru/20221223/dtp-1840741907.html
тверь
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840772657_0:335:960:1055_1920x0_80_0_0_84b38066887131ca24126142d2677ef3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, дтп, россия, тверская область
Происшествия, Тверь, ДТП, Россия, Тверская область
11:37 23.12.2022 (обновлено: 11:43 23.12.2022)
Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали
Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП со скорой на трассе М-10 "Россия" под Тверью
РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения под Тверью нескольких автомобилей, в числе которых машина скорой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
"Двадцать третьего декабря на федеральной трассе М-10 "Россия" под Тверью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, среди которых большегруз и машина скорой помощи. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, трое пострадали", - рассказали в пресс-службе УМВД.
Собеседница агентства уточнила, что на месте аварии работают сотрудники полиции и спецслужб.
Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомство контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки проводимой органами полиции и принятие решения по ее результатам.