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Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали - РИА Новости, 23.12.2022
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Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали
Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали - РИА Новости, 23.12.2022
Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения под Тверью нескольких автомобилей, в числе которых машина скорой медицинской помощи, сообщили... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:37
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происшествия
тверь
дтп
россия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения под Тверью нескольких автомобилей, в числе которых машина скорой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. "Двадцать третьего декабря на федеральной трассе М-10 "Россия" под Тверью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, среди которых большегруз и машина скорой помощи. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, трое пострадали", - рассказали в пресс-службе УМВД. Собеседница агентства уточнила, что на месте аварии работают сотрудники полиции и спецслужб. Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомство контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки проводимой органами полиции и принятие решения по ее результатам.
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происшествия, тверь, дтп, россия, тверская область
Происшествия, Тверь, ДТП, Россия, Тверская область
11:37 23.12.2022 (обновлено: 11:43 23.12.2022)
 
Под Тверью в ДТП со скорой погиб человек, трое пострадали

Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП со скорой на трассе М-10 "Россия" под Тверью

© Фото : прокуратура Тверской областиНа месте ДТП с участием машины скорой помощи в Тверской области
На месте ДТП с участием машины скорой помощи в Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : прокуратура Тверской области
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РЯЗАНЬ, 23 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения под Тверью нескольких автомобилей, в числе которых машина скорой медицинской помощи, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.
"Двадцать третьего декабря на федеральной трассе М-10 "Россия" под Тверью произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей, среди которых большегруз и машина скорой помощи. По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек, трое пострадали", - рассказали в пресс-службе УМВД.
Собеседница агентства уточнила, что на месте аварии работают сотрудники полиции и спецслужб.
Как сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона, ведомство контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки проводимой органами полиции и принятие решения по ее результатам.
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