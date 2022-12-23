https://ria.ru/20221223/dtp-1840741907.html

Суд закрыл дело экс-депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП

Суд закрыл дело экс-депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП - РИА Новости, 23.12.2022

Суд закрыл дело экс-депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП

Мировой судья в Новосибирской области в связи с примирением сторон освободил от уголовной ответственности отстраненного от должности районного депутата, который РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:56

2022-12-23T09:56

2022-12-23T10:58

происшествия

новосибирская область

россия

татарск

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НОВОСИБИРСК, 23 дек — РИА Новости. Мировой судья в Новосибирской области в связи с примирением сторон освободил от уголовной ответственности отстраненного от должности районного депутата, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП, сообщили РИА Новости в управлении судебного департамента по региону. "Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Татарского судебного района Новосибирской области от 23 декабря 2022 года Мамонтов С. И. освобожден от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 125 УК России. Уголовное дело в отношении него прекращено в связи с примирением сторон", — сообщил представитель управления. Ранее некоторые СМИ сообщали, что экс-депутат выплатил матери ребенка компенсацию в один миллион рублей. Вечером 30 октября этого года в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов на Toyota RAV-4 сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие, его госпитализировали в Татарскую ЦРБ, а затем вертолетом перевезли на лечение в областную больницу в Новосибирск. Его здоровью оказался причинен вред средней тяжести. В СУСК по региону сообщали, что 67-летний мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 УК России ("Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии"). В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Сразу после ДТП в отношении Мамонтова были составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью, а также за оставление водителем места ДТП. Он отбыл наказание в виде ареста на 11 суток. В начале ноября суд по требованию прокуратуры отстранил мужчину от должности депутата. Также его исключили из партии "Единая Россия". По данным главка МВД, после произошедшего депутатский кроссовер был объявлен в розыск, однако спустя некоторое время водитель сам явился в полицию. Освидетельствование установило, что он был трезв. На появившемся в интернете видеоролике видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем из машины выходит мужчина, осматривает его и уезжает. Мальчик по счастливой случайности не получил угрожающих жизни травм.

https://ria.ru/20220826/politseyskiy-1812356370.html

https://ria.ru/20221109/blagoveschensk-1830110663.html

https://ria.ru/20220530/dtp-1791891523.html

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татарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирская область, россия, татарск