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Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска обстреляли из РСЗО Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:52

2022-12-23T16:52

2022-12-23T16:52

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО; 16.29 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины