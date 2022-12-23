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Украинские войска обстреляли Майорск, Макеевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/donbass-1840799017.html
Украинские войска обстреляли Майорск, Макеевку и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Майорск, Макеевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска обстреляли Майорск, Макеевку и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили по Майорску, Макеевке и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:46
2022-12-23T12:46
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску, Макеевке и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Майорск: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.50 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.55 по Ясиноватой - четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
макеевка
ясиноватая
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происшествия, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
12:46 23.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Майорск, Макеевку и Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Майорску, Макеевке и Ясиноватой 12 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску, Макеевке и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Майорск: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 10.50 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.55 по Ясиноватой - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 декабря, 14:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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