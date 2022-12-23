https://ria.ru/20221223/donbass-1840799017.html

Украинские войска обстреляли Майорск, Макеевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Майорск, Макеевку и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска обстреляли Майорск, Макеевку и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска выпустили по Майорску, Макеевке и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:46

2022-12-23T12:46

2022-12-23T12:46

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску, Макеевке и Ясиноватой 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Майорск: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 10.50 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.55 по Ясиноватой - четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

макеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины