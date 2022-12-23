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В Кремле ответили на вопрос о списании долгов регионов - РИА Новости, 23.12.2022
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В Кремле ответили на вопрос о списании долгов регионов
В Кремле ответили на вопрос о списании долгов регионов - РИА Новости, 23.12.2022
В Кремле ответили на вопрос о списании долгов регионов
В Кремле нет позиции по предложению списать долги регионов в объеме направленных ими средств на поддержку новых территорий, это требует серьезной проработки по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:47
2022-12-23T12:47
экономика
алексей текслер
россия
челябинская область
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Кремле нет позиции по предложению списать долги регионов в объеме направленных ими средств на поддержку новых территорий, это требует серьезной проработки по линии Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, позиции по этому вопросу нет, потому что, конечно, это прежде всего требует очень-очень скрупулезной проработки по линии министерства финансов", - сказал Песков журналистам. Ранее глава комиссии Госсовета по направлению "экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил списать долги бюджетов регионов в размере средств, направляемых ими на поддержку новых территорий и проведение мобилизационных мероприятий.
https://ria.ru/20210505/minfin-1731177569.html
россия
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экономика, алексей текслер, россия, челябинская область, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Алексей Текслер, Россия, Челябинская область, Министерство финансов РФ (Минфин России)
12:47 23.12.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о списании долгов регионов

Песков сообщил, что вопрос о списании долгов регионов требует проработки по линии Минфина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Кремле нет позиции по предложению списать долги регионов в объеме направленных ими средств на поддержку новых территорий, это требует серьезной проработки по линии Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, позиции по этому вопросу нет, потому что, конечно, это прежде всего требует очень-очень скрупулезной проработки по линии министерства финансов", - сказал Песков журналистам.
Ранее глава комиссии Госсовета по направлению "экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил списать долги бюджетов регионов в размере средств, направляемых ими на поддержку новых территорий и проведение мобилизационных мероприятий.
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ЭкономикаАлексей ТекслерРоссияЧелябинская областьМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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