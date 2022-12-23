https://ria.ru/20221223/dolgi-1840799336.html

В Кремле ответили на вопрос о списании долгов регионов

В Кремле ответили на вопрос о списании долгов регионов - РИА Новости, 23.12.2022

В Кремле ответили на вопрос о списании долгов регионов

В Кремле нет позиции по предложению списать долги регионов в объеме направленных ими средств на поддержку новых территорий, это требует серьезной проработки по... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:47

2022-12-23T12:47

2022-12-23T12:47

экономика

алексей текслер

россия

челябинская область

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В Кремле нет позиции по предложению списать долги регионов в объеме направленных ими средств на поддержку новых территорий, это требует серьезной проработки по линии Минфина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, позиции по этому вопросу нет, потому что, конечно, это прежде всего требует очень-очень скрупулезной проработки по линии министерства финансов", - сказал Песков журналистам. Ранее глава комиссии Госсовета по направлению "экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил списать долги бюджетов регионов в размере средств, направляемых ими на поддержку новых территорий и проведение мобилизационных мероприятий.

https://ria.ru/20210505/minfin-1731177569.html

россия

челябинская область

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экономика, алексей текслер, россия, челябинская область, министерство финансов рф (минфин россии)