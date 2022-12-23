https://ria.ru/20221223/dnr-1841001586.html

ВСУ обстреляли Майорск

ВСУ обстреляли Майорск - РИА Новости, 23.12.2022

ВСУ обстреляли Майорск

Украинские войска за полчаса выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров по Майорску в ДНР, сообщило представительство... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T23:44

2022-12-23T23:44

2022-12-23T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров по Майорску в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Майорск: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 22.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк