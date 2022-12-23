https://ria.ru/20221223/dnr-1841001586.html
ВСУ обстреляли Майорск
ВСУ обстреляли Майорск - РИА Новости, 23.12.2022
ВСУ обстреляли Майорск
Украинские войска за полчаса выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров по Майорску в ДНР, сообщило представительство... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:44
2022-12-23T23:44
2022-12-23T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров по Майорску в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Майорск: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра; 22.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Майорск: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК