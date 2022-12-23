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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:46
2022-12-23T10:46
2022-12-23T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-80У"), две самоходные гаубицы ("М-777") и восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, танк, две реактивные системы залпового огня, самоходную гаубицу и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк
Народная милиция: ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 40 человек, танк и две гаубицы