https://ria.ru/20221223/dnr-1840754034.html

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 40 человек и танк

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:46

2022-12-23T10:46

2022-12-23T10:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, танк, две самоходные гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк ("Т-80У"), две самоходные гаубицы ("М-777") и восемь единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 30 человек, танк, две реактивные системы залпового огня, самоходную гаубицу и семь единиц бронированной и автомобильной техники.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр