https://ria.ru/20221223/diversanty-1840708674.html

Казаки бригады "Дон" сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе

Казаки бригады "Дон" сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе - РИА Новости, 23.12.2022

Казаки бригады "Дон" сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе

Российская казачья бригада "Дон" предотвратила две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе на западе Херсонской области, рассказал РИА... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T03:41

2022-12-23T03:41

2022-12-23T04:20

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

владимир путин

херсонская область

украина

россия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 дек — РИА Новости. Российская казачья бригада "Дон" предотвратила две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе на западе Херсонской области, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Пума".В ответ российские военные применяют по позициям ВСУ РСЗО "Град", а также тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", уточнил офицер.Как ранее отметил врио губернатора Владимир Сальдо, Киев пытается забросить диверсантов на левобережную часть Херсонской области, но все попытки пресекаются. Он выразил уверенность в освобождении правобережной части области и самого Херсона от ВСУ.Сейчас вся Кинбурнская коса входит в состав Херсонской области и контролируется российскими военными. Ранее западная часть полуострова находилась в Николаевской области Украины, но жители этих районов проголосовали за вхождение в состав России. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221219/kherson-1839715309.html

https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

владимир сальдо, владимир путин, херсонская область , украина, россия