03:41 23.12.2022 (обновлено: 04:20 23.12.2022)
Казаки бригады "Дон" сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе
Казаки бригады "Дон" сорвали высадку украинских диверсантов на Кинбурнской косе
Военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 дек — РИА Новости. Российская казачья бригада "Дон" предотвратила две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе на западе Херсонской области, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Пума".
"Недавно предотвратили две высадки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп — Прим. ред.), это в декабре — одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили. После этого они (украинские войска) чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя "топорами", я имею в виду два орудия (американская гаубица M777)", — сказал военнослужащий.
В ответ российские военные применяют по позициям ВСУ РСЗО "Град", а также тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", уточнил офицер.
Как ранее отметил врио губернатора Владимир Сальдо, Киев пытается забросить диверсантов на левобережную часть Херсонской области, но все попытки пресекаются. Он выразил уверенность в освобождении правобережной части области и самого Херсона от ВСУ.
Сейчас вся Кинбурнская коса входит в состав Херсонской области и контролируется российскими военными. Ранее западная часть полуострова находилась в Николаевской области Украины, но жители этих районов проголосовали за вхождение в состав России.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.