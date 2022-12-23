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Казаки бригады "Дон" сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/diversanty-1840708674.html
Казаки бригады "Дон" сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе
Казаки бригады "Дон" сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе - РИА Новости, 23.12.2022
Казаки бригады "Дон" сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе
Российская казачья бригада "Дон" предотвратила две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе на западе Херсонской области, рассказал РИА... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T03:41
2022-12-23T04:20
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
владимир путин
херсонская область
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 дек — РИА Новости. Российская казачья бригада "Дон" предотвратила две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе на западе Херсонской области, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Пума".В ответ российские военные применяют по позициям ВСУ РСЗО "Град", а также тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", уточнил офицер.Как ранее отметил врио губернатора Владимир Сальдо, Киев пытается забросить диверсантов на левобережную часть Херсонской области, но все попытки пресекаются. Он выразил уверенность в освобождении правобережной части области и самого Херсона от ВСУ.Сейчас вся Кинбурнская коса входит в состав Херсонской области и контролируется российскими военными. Ранее западная часть полуострова находилась в Николаевской области Украины, но жители этих районов проголосовали за вхождение в состав России. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, сейчас находится под контролем украинских войск.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/kherson-1839715309.html
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840475075.html
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владимир сальдо, владимир путин, херсонская область , украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Херсонская область , Украина, Россия
03:41 23.12.2022 (обновлено: 04:20 23.12.2022)
 
Казаки бригады "Дон" сорвали высадку диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе

Казаки бригады "Дон" сорвали высадку украинских диверсантов на Кинбурнской косе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 23 дек — РИА Новости. Российская казачья бригада "Дон" предотвратила две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе на западе Херсонской области, рассказал РИА Новости офицер с позывным "Пума".
"Недавно предотвратили две высадки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп — Прим. ред.), это в декабре — одна была ночью, а одна была в туман, предотвратили. После этого они (украинские войска) чаще стали обстреливать нас, обстреливают с минометов, обстреливают двумя "топорами", я имею в виду два орудия (американская гаубица M777)", — сказал военнослужащий.
В ответ российские военные применяют по позициям ВСУ РСЗО "Град", а также тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", уточнил офицер.
Как ранее отметил врио губернатора Владимир Сальдо, Киев пытается забросить диверсантов на левобережную часть Херсонской области, но все попытки пресекаются. Он выразил уверенность в освобождении правобережной части области и самого Херсона от ВСУ.
Сейчас вся Кинбурнская коса входит в состав Херсонской области и контролируется российскими военными. Ранее западная часть полуострова находилась в Николаевской области Украины, но жители этих районов проголосовали за вхождение в состав России.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
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С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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