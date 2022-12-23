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Дисконт на нефть Urals снизится, уверен Новак - РИА Новости, 23.12.2022
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Дисконт на нефть Urals снизится, уверен Новак
Дисконт на нефть Urals снизится, уверен Новак - РИА Новости, 23.12.2022
Дисконт на нефть Urals снизится, уверен Новак
Вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что дисконт на нефть Urals, который с вводом "потолка" цен немного подрос, снова снизится. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:12
2022-12-23T12:12
экономика
александр новак
цены на нефть
россия
евросоюз
urals
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что дисконт на нефть Urals, который с вводом "потолка" цен немного подрос, снова снизится. "Впервые, может быть, в истории, применяется такой инструмент - введение "потолка" цен. Никто пока не знает, как он до конца будет работать", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24", напомнив, что недавно этот потолок был установлен на уровне 60 долларов за баррель. "На сегодняшний день цена нефти примерно торгуется на уровне 80 долларов за баррель марки Brent, а марки Urals - это основная марка российской нефти, которая торгуется на западном направлении, - с дисконтом торгуется. Дисконт этот был высоким в начале года, потом снизился в два раза, сейчас он тоже из-за неопределенности несколько вырос. Я уверен, что сейчас стабилизация произойдет", - рассказал вице-премьер. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено. Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.
https://ria.ru/20221223/neft-1840765966.html
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экономика, александр новак, цены на нефть, россия, евросоюз, urals
Экономика, Александр Новак, Цены на нефть, Россия, Евросоюз, Urals
12:12 23.12.2022
 
Дисконт на нефть Urals снизится, уверен Новак

Новак: дисконт на нефть Urals, который немного подрос с вводом потолка цен, снизится

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что дисконт на нефть Urals, который с вводом "потолка" цен немного подрос, снова снизится.
"Впервые, может быть, в истории, применяется такой инструмент - введение "потолка" цен. Никто пока не знает, как он до конца будет работать", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24", напомнив, что недавно этот потолок был установлен на уровне 60 долларов за баррель.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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ОПЕК+ сбалансировал ситуацию на мировом рынке нефти, заявил Новак
"На сегодняшний день цена нефти примерно торгуется на уровне 80 долларов за баррель марки Brent, а марки Urals - это основная марка российской нефти, которая торгуется на западном направлении, - с дисконтом торгуется. Дисконт этот был высоким в начале года, потом снизился в два раза, сейчас он тоже из-за неопределенности несколько вырос. Я уверен, что сейчас стабилизация произойдет", - рассказал вице-премьер.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.
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ЭкономикаАлександр НовакЦены на нефтьРоссияЕвросоюзUrals
 
 
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