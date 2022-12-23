https://ria.ru/20221223/diskont-1840784976.html

Дисконт на нефть Urals снизится, уверен Новак

Дисконт на нефть Urals снизится, уверен Новак - РИА Новости, 23.12.2022

Дисконт на нефть Urals снизится, уверен Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что дисконт на нефть Urals, который с вводом "потолка" цен немного подрос, снова снизится. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T12:12

2022-12-23T12:12

2022-12-23T12:12

экономика

александр новак

цены на нефть

россия

евросоюз

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что дисконт на нефть Urals, который с вводом "потолка" цен немного подрос, снова снизится. "Впервые, может быть, в истории, применяется такой инструмент - введение "потолка" цен. Никто пока не знает, как он до конца будет работать", - сказал вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24", напомнив, что недавно этот потолок был установлен на уровне 60 долларов за баррель. "На сегодняшний день цена нефти примерно торгуется на уровне 80 долларов за баррель марки Brent, а марки Urals - это основная марка российской нефти, которая торгуется на западном направлении, - с дисконтом торгуется. Дисконт этот был высоким в начале года, потом снизился в два раза, сейчас он тоже из-за неопределенности несколько вырос. Я уверен, что сейчас стабилизация произойдет", - рассказал вице-премьер. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено. Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление в силу действия потолка цены на нефть РФ, заявил, что страна не будет продавать нефть странам, которые поддержат ограничения. Также он отметил, что в скором времени выпустит указ об ответных мерах.

https://ria.ru/20221223/neft-1840765966.html

https://ria.ru/20221222/potolok-1840677590.html

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экономика, александр новак, цены на нефть, россия, евросоюз, urals