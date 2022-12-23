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В Щелкове в 2025 году появится новый детский сад на 240 мест - РИА Новости, 23.12.2022
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В Щелкове в 2025 году появится новый детский сад на 240 мест
В Щелкове в 2025 году появится новый детский сад на 240 мест - РИА Новости, 23.12.2022
В Щелкове в 2025 году появится новый детский сад на 240 мест
В микрорайоне Щёлково-7 вблизи улицы Неделина будет построен детский сад на 240 мест. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2025 год, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T13:49
2022-12-23T13:49
щелково
общество
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МОСКВА, 23 дек – РИА новости. В микрорайоне Щёлково-7 вблизи улицы Неделина будет построен детский сад на 240 мест. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.Для этого Миноблимущество передало в городскую собственность земельный участок площадью 1 Га."Строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне "Щелково-7" запланировано в рамках реализации государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Для этих целей мы предоставили 1 га областной земли в постоянное (бессрочное) пользование", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Новое дошкольное учреждение позволит снизить дефицит мест для малышей и создать 76 новых рабочих мест. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2025 год.
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щелково, общество
Щелково, Общество
13:49 23.12.2022
 

В Щелкове в 2025 году появится новый детский сад на 240 мест

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА новости. В микрорайоне Щёлково-7 вблизи улицы Неделина будет построен детский сад на 240 мест. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.
Для этого Миноблимущество передало в городскую собственность земельный участок площадью 1 Га.
"Строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне "Щелково-7" запланировано в рамках реализации государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Для этих целей мы предоставили 1 га областной земли в постоянное (бессрочное) пользование", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Новое дошкольное учреждение позволит снизить дефицит мест для малышей и создать 76 новых рабочих мест. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2025 год.
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