https://ria.ru/20221223/detsad-1840823327.html

В Щелкове в 2025 году появится новый детский сад на 240 мест

В Щелкове в 2025 году появится новый детский сад на 240 мест - РИА Новости, 23.12.2022

В Щелкове в 2025 году появится новый детский сад на 240 мест

В микрорайоне Щёлково-7 вблизи улицы Неделина будет построен детский сад на 240 мест. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2025 год, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:49

2022-12-23T13:49

2022-12-23T13:49

щелково

общество

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МОСКВА, 23 дек – РИА новости. В микрорайоне Щёлково-7 вблизи улицы Неделина будет построен детский сад на 240 мест. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.Для этого Миноблимущество передало в городскую собственность земельный участок площадью 1 Га."Строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне "Щелково-7" запланировано в рамках реализации государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Для этих целей мы предоставили 1 га областной земли в постоянное (бессрочное) пользование", - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Новое дошкольное учреждение позволит снизить дефицит мест для малышей и создать 76 новых рабочих мест. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

https://ria.ru/20221107/skver-1829701702.html

щелково

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

щелково, общество