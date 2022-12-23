https://ria.ru/20221223/dengi-1840700353.html

В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами

В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами - РИА Новости, 23.12.2022

В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами

Отношение к наличным деньгам должно подчиняться двум правилам — аккуратность и внимательность, тогда никаких проблем с ними не возникнет, рассказал агентству... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T02:12

2022-12-23T02:12

2022-12-23T02:12

россия

общество

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отношение к наличным деньгам должно подчиняться двум правилам — аккуратность и внимательность, тогда никаких проблем с ними не возникнет, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук.Купюры с изъянами — мятые, рваные, испачканные выводятся из обращения и уничтожаются. Если вам досталась такая банкнота, ее нужно обменять в любом коммерческом банке. В обмене откажут лишь в случае особо сильных повреждений. Чтобы избежать попадания к вам в руки фальшивых денег, нужно быть внимательным, особенно в темноте и при продаже с рук. Если вы заподозрили фальшивку, ее нужно немедленно отнести в полицию. Ни в коем случае нельзя пытаться ей расплачиваться, иначе можно стать соучастником сбыта подделок, предупредил Оксенчук.

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россия, общество, экономика, центральный банк рф (цб рф)