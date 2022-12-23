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В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами - РИА Новости, 23.12.2022
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В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами
В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами - РИА Новости, 23.12.2022
В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами
Отношение к наличным деньгам должно подчиняться двум правилам — аккуратность и внимательность, тогда никаких проблем с ними не возникнет, рассказал агентству... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T02:12
2022-12-23T02:12
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отношение к наличным деньгам должно подчиняться двум правилам — аккуратность и внимательность, тогда никаких проблем с ними не возникнет, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук.Купюры с изъянами — мятые, рваные, испачканные выводятся из обращения и уничтожаются. Если вам досталась такая банкнота, ее нужно обменять в любом коммерческом банке. В обмене откажут лишь в случае особо сильных повреждений. Чтобы избежать попадания к вам в руки фальшивых денег, нужно быть внимательным, особенно в темноте и при продаже с рук. Если вы заподозрили фальшивку, ее нужно немедленно отнести в полицию. Ни в коем случае нельзя пытаться ей расплачиваться, иначе можно стать соучастником сбыта подделок, предупредил Оксенчук.
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россия, общество, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Общество, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
02:12 23.12.2022
 
В Центробанке объяснили, что категорически нельзя делать с купюрами

Эксперт ЦБ Оксенчук: купюры уязвимы для стиральных машин и воздействия высоких температур

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкКлиент вносит наличные деньги в банкомат
Клиент вносит наличные деньги в банкомат - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Клиент вносит наличные деньги в банкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отношение к наличным деньгам должно подчиняться двум правилам — аккуратность и внимательность, тогда никаких проблем с ними не возникнет, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук.
“Не стоит допускать попадания денег в стиральную машинку, воздействия на них высоких температур и различных веществ — после таких процедур вам могут отказать в приеме банкнот”, — подчеркнул он.
Купюры с изъянами — мятые, рваные, испачканные выводятся из обращения и уничтожаются. Если вам досталась такая банкнота, ее нужно обменять в любом коммерческом банке. В обмене откажут лишь в случае особо сильных повреждений. Чтобы избежать попадания к вам в руки фальшивых денег, нужно быть внимательным, особенно в темноте и при продаже с рук. Если вы заподозрили фальшивку, ее нужно немедленно отнести в полицию. Ни в коем случае нельзя пытаться ей расплачиваться, иначе можно стать соучастником сбыта подделок, предупредил Оксенчук.
Листы с новыми 100-рублевыми денежными купюрами в процессе производства на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 12:19
АБР предложила отложить ввод новых рублевых купюр
 
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