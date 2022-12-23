https://ria.ru/20221223/delo-1840980772.html
В Саратовской области СК возбудил дело об убийстве новорожденного
В Саратовской области СК возбудил дело об убийстве новорожденного - РИА Новости, 23.12.2022
В Саратовской области СК возбудил дело об убийстве новорожденного
Жительница Саратовской области подозревается в убийстве новорожденной дочери, тело которой полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининск,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:27
2022-12-23T21:27
2022-12-23T21:27
происшествия
здоровье - общество
саратовская область
россия
калининск
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Жительница Саратовской области подозревается в убийстве новорожденной дочери, тело которой полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининск, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее следствие заявило, что в ноябре жительница Калининска пожаловалась в полицию на то, что у ее 37-летней беременной соседки пропали признаки беременности, но ребенка она скрывает. По данным прокуратуры, в декабре полицейские за городом в лесополосе "Дудников лес" нашли тело новорожденного ребенка. Следствие и прокуратура начали проверки. "В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". По данным следствия, 28 ноября 2022 года в дневное время 37-летняя женщина родила по месту жительства в городе Калининске ребенка женского пола, при этом на учете по беременности не состояла. Сразу после родов лишила его (ребенка) доступа к кислороду, от чего новорожденный скончался", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы. Следователи проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательств, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221222/sk-1840691744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, саратовская область, россия, калининск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратовская область, Россия, Калининск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области СК возбудил дело об убийстве новорожденного
СК завел дело об убийстве новорожденного, тело которого нашли в лесу под Саратовом
САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости.
Жительница Саратовской области подозревается в убийстве новорожденной дочери, тело которой полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининск, сообщило региональное управление СК РФ
.
Ранее следствие заявило, что в ноябре жительница Калининска пожаловалась в полицию на то, что у ее 37-летней беременной соседки пропали признаки беременности, но ребенка она скрывает. По данным прокуратуры, в декабре полицейские за городом в лесополосе "Дудников лес" нашли тело новорожденного ребенка. Следствие и прокуратура начали проверки.
"В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". По данным следствия, 28 ноября 2022 года в дневное время 37-летняя женщина родила по месту жительства в городе Калининске ребенка женского пола, при этом на учете по беременности не состояла. Сразу после родов лишила его (ребенка) доступа к кислороду, от чего новорожденный скончался", - говорится в сообщении.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Следователи проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательств, добавили в ведомстве.