https://ria.ru/20221223/delo-1840980772.html

В Саратовской области СК возбудил дело об убийстве новорожденного

В Саратовской области СК возбудил дело об убийстве новорожденного - РИА Новости, 23.12.2022

В Саратовской области СК возбудил дело об убийстве новорожденного

Жительница Саратовской области подозревается в убийстве новорожденной дочери, тело которой полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининск,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T21:27

2022-12-23T21:27

2022-12-23T21:27

происшествия

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САРАТОВ, 23 дек - РИА Новости. Жительница Саратовской области подозревается в убийстве новорожденной дочери, тело которой полицейские нашли в лесополосе в окрестностях города Калининск, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее следствие заявило, что в ноябре жительница Калининска пожаловалась в полицию на то, что у ее 37-летней беременной соседки пропали признаки беременности, но ребенка она скрывает. По данным прокуратуры, в декабре полицейские за городом в лесополосе "Дудников лес" нашли тело новорожденного ребенка. Следствие и прокуратура начали проверки. "В отношении 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". По данным следствия, 28 ноября 2022 года в дневное время 37-летняя женщина родила по месту жительства в городе Калининске ребенка женского пола, при этом на учете по беременности не состояла. Сразу после родов лишила его (ребенка) доступа к кислороду, от чего новорожденный скончался", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы. Следователи проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательств, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221222/sk-1840691744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, саратовская область, россия, калининск, следственный комитет россии (ск рф)