https://ria.ru/20221223/delo-1840847568.html

Прокуратура обжаловала закрытие дела сбившего ребенка экс-депутата

Прокуратура обжаловала закрытие дела сбившего ребенка экс-депутата - РИА Новости, 23.12.2022

Прокуратура обжаловала закрытие дела сбившего ребенка экс-депутата

Прокуратура в Новосибирской области обжаловала решение суда о прекращении уголовного дела отстраненного от должности районного депутата, который сбил на машине... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:42

2022-12-23T14:42

2022-12-23T14:42

происшествия

новосибирская область

татарск

татарский район

toyota corolla

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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирской области обжаловала решение суда о прекращении уголовного дела отстраненного от должности районного депутата, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП. Ранее в пятницу Мировой суд Татарского судебного района Новосибирской области вынес постановление о прекращении в связи с примирением сторон уголовного дела в отношении 67-летнего Сергея Мамонтова, который обвинялся оставление без помощи человека, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Он полностью признал вину. "В ходе судебного заседания представителем потерпевшего заявлено ходатайство о прекращении уголовного в связи с примирением сторон, поскольку подсудимый загладил причиненный вред, погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска. Межрайонный прокурор при рассмотрении данного ходатайства возражал против его удовлетворения", - рассказали в прокуратуре. Татарский межрайонный прокурор не согласился с решением суда, внес апелляционное представление об отмене постановления мирового судьи и направлении уголовного дела на новое рассмотрение. "Апелляционное представление будет рассмотрено Татарским районным судом Новосибирской области", - говорится в сообщении. Вечером 30 октября этого года в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов на Toyota RAV-4 сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. Его здоровью оказался причинен вред средней тяжести.

https://ria.ru/20221222/dtp-1840431917.html

новосибирская область

татарск

татарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, новосибирская область, татарск, татарский район, toyota corolla