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Прокуратура обжаловала закрытие дела сбившего ребенка экс-депутата - РИА Новости, 23.12.2022
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Прокуратура обжаловала закрытие дела сбившего ребенка экс-депутата
Прокуратура обжаловала закрытие дела сбившего ребенка экс-депутата - РИА Новости, 23.12.2022
Прокуратура обжаловала закрытие дела сбившего ребенка экс-депутата
Прокуратура в Новосибирской области обжаловала решение суда о прекращении уголовного дела отстраненного от должности районного депутата, который сбил на машине... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:42
2022-12-23T14:42
происшествия
новосибирская область
татарск
татарский район
toyota corolla
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирской области обжаловала решение суда о прекращении уголовного дела отстраненного от должности районного депутата, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП. Ранее в пятницу Мировой суд Татарского судебного района Новосибирской области вынес постановление о прекращении в связи с примирением сторон уголовного дела в отношении 67-летнего Сергея Мамонтова, который обвинялся оставление без помощи человека, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Он полностью признал вину. "В ходе судебного заседания представителем потерпевшего заявлено ходатайство о прекращении уголовного в связи с примирением сторон, поскольку подсудимый загладил причиненный вред, погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска. Межрайонный прокурор при рассмотрении данного ходатайства возражал против его удовлетворения", - рассказали в прокуратуре. Татарский межрайонный прокурор не согласился с решением суда, внес апелляционное представление об отмене постановления мирового судьи и направлении уголовного дела на новое рассмотрение. "Апелляционное представление будет рассмотрено Татарским районным судом Новосибирской области", - говорится в сообщении. Вечером 30 октября этого года в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов на Toyota RAV-4 сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. Его здоровью оказался причинен вред средней тяжести.
https://ria.ru/20221222/dtp-1840431917.html
новосибирская область
татарск
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происшествия, новосибирская область, татарск, татарский район, toyota corolla
Происшествия, Новосибирская область, Татарск, Татарский район, Toyota Corolla
14:42 23.12.2022
 
Прокуратура обжаловала закрытие дела сбившего ребенка экс-депутата

Прокуратура в Новосибирской области обжаловала закрытие дела сбившего ребенка экс-депутата

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкРебенок переходит дорогу
Ребенок переходит дорогу - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ребенок переходит дорогу. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 23 дек – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирской области обжаловала решение суда о прекращении уголовного дела отстраненного от должности районного депутата, который сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП.
Ранее в пятницу Мировой суд Татарского судебного района Новосибирской области вынес постановление о прекращении в связи с примирением сторон уголовного дела в отношении 67-летнего Сергея Мамонтова, который обвинялся оставление без помощи человека, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии. Он полностью признал вину.
"В ходе судебного заседания представителем потерпевшего заявлено ходатайство о прекращении уголовного в связи с примирением сторон, поскольку подсудимый загладил причиненный вред, погасил добровольно сумму заявленного гражданского иска. Межрайонный прокурор при рассмотрении данного ходатайства возражал против его удовлетворения", - рассказали в прокуратуре.
Татарский межрайонный прокурор не согласился с решением суда, внес апелляционное представление об отмене постановления мирового судьи и направлении уголовного дела на новое рассмотрение.
"Апелляционное представление будет рассмотрено Татарским районным судом Новосибирской области", - говорится в сообщении.
Вечером 30 октября этого года в городе Татарске депутат совета депутатов Татарского района Новосибирской области, директор Татарского дорожного ремонтно-строительного управления Сергей Мамонтов на Toyota RAV-4 сбил шестилетнего мальчика и уехал, оставив ребенка лежать на дороге. Скорую помощь мальчику вызвали прохожие. Его здоровью оказался причинен вред средней тяжести.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 09:31
В Новосибирской области в ДТП с автобусом пострадали три ребенка
 
ПроисшествияНовосибирская областьТатарскТатарский районToyota Corolla
 
 
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