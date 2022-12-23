https://ria.ru/20221223/darknet-1840715985.html

В даркнете стали появляться предложения взломать "умный" автомобиль

В даркнете стали появляться предложения взломать "умный" автомобиль - РИА Новости, 23.12.2022

В даркнете стали появляться предложения взломать "умный" автомобиль

Хакеры в даркнете стали предлагать россиянам услуги по удаленному взлому "умных" автомобилей, стоимость варьируется от 45 до 100 тысяч рублей в зависимости от... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T06:40

2022-12-23T06:40

2022-12-23T06:40

технологии

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Хакеры в даркнете стали предлагать россиянам услуги по удаленному взлому "умных" автомобилей, стоимость варьируется от 45 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона, сообщили РИА Новости в НТИ "Автонет". "Злоумышленники стали предлагать услуги по компьютерному взлому автомобилей. Новый вид взлома умных автомобилей активно набирает обороты в теневом сегменте интернета. В опубликованных объявлениях злоумышленники предлагают удаленный взлом транспортного средства, кражу данных бортового компьютера и съем механических деталей. Стоимость услуги варьируется от 45 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что взлому могут быть подвержены и автомобили каршеринга. Всего экспертами НТИ "Автонет" было обнаружено 12 таких объявлений, зарегистрированных в декабре. Ранее их наличие не фиксировалось в даркнете. Если автомобиль будет взломан, из него могут ничего и не похитить, но в дороге обнаружится неисправность. Например, не сработают тормоза или произойдет потеря управления. Эксперты НТИ "Автонет" полагают, что в 2023 году количество угонов и взломов транспортных средств начнет активно расти. Это может быть связано с ограничением возможности покупки новых авто и сложностью завоза комплектующих.

https://ria.ru/20221223/python-1840711333.html

https://ria.ru/20221220/khakery-1840126306.html

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технологии