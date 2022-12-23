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Том Круз назвал самый опасный трюк в карьере - РИА Новости, 23.12.2022
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Культура
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Том Круз назвал самый опасный трюк в карьере
Том Круз назвал самый опасный трюк в карьере - РИА Новости, 23.12.2022
Том Круз назвал самый опасный трюк в карьере
Том Круз заявил, что свой самый опасный трюк сделал для новой части серии "Миссия невыполнима", пишет New York Post со ссылкой на соцсети актера. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:40
2022-12-23T20:40
культура
новости культуры
кино и сериалы
том круз
генри кавилл
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Том Круз заявил, что свой самый опасный трюк сделал для новой части серии "Миссия невыполнима", пишет New York Post со ссылкой на соцсети актера.Это прыжок на мотоцикле со скалы.Актер потратил на подготовку к нему год. Каждый день он выполнял по 30 тренировочных прыжков. В общей сложности он совершил 13 тысяч трюков, чтобы отточить каждое движение.В франшизе "Миссия невыполнима" у Круза главная роль. Он играет агента Итана Ханта, который вместе со своей командой выслеживает и обезвреживает опасных преступников. В предыдущей части Хант ловил террориста Джона Ларка. На дело его отправили под присмотром Августа Уокера (Генри Кавилл). Методы последнего серьезного отличаются от того, как привык работать Итан. Впрочем, громила Уокер гораздо хитрее, чем кажется Ханту. Премьера фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1" запланирована на 13 июля 2023 года.
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новости культуры, кино и сериалы, том круз, генри кавилл
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Том Круз, Генри Кавилл
20:40 23.12.2022
 
Том Круз назвал самый опасный трюк в карьере

Круз заявил, что свой самый опасный трюк сделал для новой части серии "Миссия невыполнима"

© Paramount Pictures (2018)Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"
Кадр из фильма Миссия невыполнима: Последствия
© Paramount Pictures (2018)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Том Круз заявил, что свой самый опасный трюк сделал для новой части серии "Миссия невыполнима", пишет New York Post со ссылкой на соцсети актера.
Это прыжок на мотоцикле со скалы.
Актер потратил на подготовку к нему год. Каждый день он выполнял по 30 тренировочных прыжков. В общей сложности он совершил 13 тысяч трюков, чтобы отточить каждое движение.
В франшизе "Миссия невыполнима" у Круза главная роль. Он играет агента Итана Ханта, который вместе со своей командой выслеживает и обезвреживает опасных преступников.
В предыдущей части Хант ловил террориста Джона Ларка. На дело его отправили под присмотром Августа Уокера (Генри Кавилл). Методы последнего серьезного отличаются от того, как привык работать Итан. Впрочем, громила Уокер гораздо хитрее, чем кажется Ханту.
Премьера фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1" запланирована на 13 июля 2023 года.
Миссия невыполнима: Смертельная расплата
8 сентября, 18:53Культура
Вышел тизер нового фильма франшизы "Миссия невыполнима"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыТом КрузГенри Кавилл
 
 
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