https://ria.ru/20221223/byudzhet-1840942621.html

Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год

Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год - РИА Новости, 23.12.2022

Байден подписал оборонный бюджет США на 2023 год

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год объемом порядка 850 миллиардов долларов, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:44

2022-12-23T18:44

2022-12-23T20:24

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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год объемом порядка 850 миллиардов долларов, сообщил Белый дом.Оборонный бюджет увеличивает финансирование до рекордных 847,3 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году. Шесть миллиардов долларов пойдут на сдерживание России в Европе, десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов предназначены для Украины.Многостраничный документ предписывает добиваться исключения Москвы из некоторых международных организаций, в том числе G20. За золотовалютные операции с Россией Вашингтон планирует вводить санкции. Кроме того, документ запрещает обмениваться с Москвой информацией о противоракетной обороне.Вашингтон и ранее закреплял антироссийскую политику в своих документах. Так, в стратегии нацбезопасности США Россия названа "острой угрозой" для Штатов, "агрессивная" политика которой якобы угрожает интересам и ценностям США. Согласно документу, Вашингтон планирует "сдерживать" Москву, которая якобы представляет угрозу для международной системы. Белый дом также закрепил за Россией статус "актуальной угрозы безопасности в Европе".При этом в отношениях с Москвой Вашингтон решил "руководствоваться прагматичным подходом" и взаимодействовать в областях, интересующих обе стороны. В частности, Белый дом упомянул о возможности сотрудничества в сфере безопасности.

https://ria.ru/20221222/ukraina-1840571697.html

https://ria.ru/20221223/bayden-1840906176.html

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в мире, сша, джо байден, россия, тайвань, большая двадцатка