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Европарламент призвал Молдавию легализовать однополые браки - РИА Новости, 23.12.2022
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Европарламент призвал Молдавию легализовать однополые браки
Европарламент призвал Молдавию легализовать однополые браки - РИА Новости, 23.12.2022
Европарламент призвал Молдавию легализовать однополые браки
Европейский парламент призывает власти Молдавии отменить конституционный запрет на однополые браки и выступить в защиту представителей ЛГБТ. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:59
2022-12-23T17:59
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европарламент
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КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Европейский парламент призывает власти Молдавии отменить конституционный запрет на однополые браки и выступить в защиту представителей ЛГБТ. "Европейский парламент призывает Молдавию отменить конституционный запрет на однополые браки, установленный в 1994 году, и принять меры по борьбе с дискриминацией ЛГБТИ-лиц", - говорится в годовом отчете о выполнении Молдавией условий Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, который опубликован в официальном журнале ЕС. Европарламент обращает внимание на важность борьбы "с дискриминацией на рабочем месте, борьбы с преступлениями на почве ненависти, а также защиты прав меньшинств, включая ромов, ЛГБТИ и иммигрантов". В ноябре в Молдавии ряд политических и общественных деятелей, гражданских активистов, духовенство осудили инициативу по запуску кампании "ЛГБТ-дети в твоей школе", отметив, что данная акция является прямой атакой на институт семьи и традиционные ценности.
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в мире, молдавия, европарламент, евросоюз
В мире, Молдавия, Европарламент, Евросоюз
17:59 23.12.2022
 
Европарламент призвал Молдавию легализовать однополые браки

Европарламент призвал Молдавию легализовать однополые браки и выступить в защиту ЛГБТ

© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Европейский парламент призывает власти Молдавии отменить конституционный запрет на однополые браки и выступить в защиту представителей ЛГБТ.
"Европейский парламент призывает Молдавию отменить конституционный запрет на однополые браки, установленный в 1994 году, и принять меры по борьбе с дискриминацией ЛГБТИ-лиц", - говорится в годовом отчете о выполнении Молдавией условий Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, который опубликован в официальном журнале ЕС.
Европарламент обращает внимание на важность борьбы "с дискриминацией на рабочем месте, борьбы с преступлениями на почве ненависти, а также защиты прав меньшинств, включая ромов, ЛГБТИ и иммигрантов".
В ноябре в Молдавии ряд политических и общественных деятелей, гражданских активистов, духовенство осудили инициативу по запуску кампании "ЛГБТ-дети в твоей школе", отметив, что данная акция является прямой атакой на институт семьи и традиционные ценности.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 08:41
Володин высказался о признании ЛГБТ-браков в США
 
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