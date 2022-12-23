https://ria.ru/20221223/botsan-kharchenko-1840901965.html
Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского
Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского - РИА Новости, 23.12.2022
Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко орденом Александра Невского. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:45
2022-12-23T16:45
2022-12-23T16:45
владимир путин
александр боцан-харченко
россия
сербия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/55/1556025577_0:103:2167:1322_1920x0_80_0_0_9b57cfa4df892f4f2c8790f156e1087b.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко орденом Александра Невского. Согласно статуту ордена, им награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
https://ria.ru/20221125/sanktsii-1834362153.html
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/55/1556025577_0:0:2003:1502_1920x0_80_0_0_7f07b28215f81f0e1dee63b3fe3a6719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр боцан-харченко, россия, сербия, политика
Владимир Путин, Александр Боцан-Харченко, Россия, Сербия, Политика
Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского
Президент Путин наградил посла в Сербии Боцан-Харченко орденом Александра Невского
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ
о награждении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко орденом Александра Невского.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Боцан-Харченко Александра Аркадьевича – чрезвычайного и полномочного посла РФ в республике Сербия", - гласит указ.
Согласно статуту ордена, им награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.