https://ria.ru/20221223/botsan-kharchenko-1840901965.html

Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского

Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского - РИА Новости, 23.12.2022

Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко орденом Александра Невского. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:45

2022-12-23T16:45

2022-12-23T16:45

владимир путин

александр боцан-харченко

россия

сербия

политика

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко орденом Александра Невского. Согласно статуту ордена, им награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

https://ria.ru/20221125/sanktsii-1834362153.html

россия

сербия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр боцан-харченко, россия, сербия, политика