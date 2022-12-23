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Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского - РИА Новости, 23.12.2022
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Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского
Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского - РИА Новости, 23.12.2022
Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко орденом Александра Невского. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:45
2022-12-23T16:45
владимир путин
александр боцан-харченко
россия
сербия
политика
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко орденом Александра Невского. Согласно статуту ордена, им награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
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владимир путин, александр боцан-харченко, россия, сербия, политика
Владимир Путин, Александр Боцан-Харченко, Россия, Сербия, Политика
16:45 23.12.2022
 
Путин наградил посла в Белграде орденом Александра Невского

Президент Путин наградил посла в Сербии Боцан-Харченко орденом Александра Невского

© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольск
Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посла РФ в Сербии Александра Боцан-Харченко орденом Александра Невского.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Боцан-Харченко Александра Аркадьевича – чрезвычайного и полномочного посла РФ в республике Сербия", - гласит указ.
Согласно статуту ордена, им награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.
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Владимир ПутинАлександр Боцан-ХарченкоРоссияСербияПолитика
 
 
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