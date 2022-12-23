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СФ одобрил закон о блокировке в сети данных об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 23.12.2022
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СФ одобрил закон о блокировке в сети данных об изготовлении боеприпасов
СФ одобрил закон о блокировке в сети данных об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 23.12.2022
СФ одобрил закон о блокировке в сети данных об изготовлении боеприпасов
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, относящий к запрещенной информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов за исключением... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:12
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совет федерации рф
технологии
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, относящий к запрещенной информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов за исключением информации о методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию. Предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Закон поступает на подпись президенту.
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совет федерации рф, технологии, россия
Совет Федерации РФ, Технологии, Россия
11:12 23.12.2022
 
СФ одобрил закон о блокировке в сети данных об изготовлении боеприпасов

СФ одобрил закон о блокировке интернет-ресурсов с данными об изготовлении боеприпасов

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкБоеприпасы
Боеприпасы - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, относящий к запрещенной информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов за исключением информации о методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию.
Предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих такую информацию.
Закон поступает на подпись президенту.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 09:49
СФ поддержал закон о блокировке счетов причастных к финансированию диверсий
 
Совет Федерации РФТехнологииРоссия
 
 
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