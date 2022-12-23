https://ria.ru/20221223/boepripasy-1840761988.html

СФ одобрил закон о блокировке в сети данных об изготовлении боеприпасов

СФ одобрил закон о блокировке в сети данных об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 23.12.2022

СФ одобрил закон о блокировке в сети данных об изготовлении боеприпасов

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, относящий к запрещенной информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов за исключением... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:12

2022-12-23T11:12

2022-12-23T11:12

совет федерации рф

технологии

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, относящий к запрещенной информацию о способах незаконного изготовления боеприпасов за исключением информации о методах самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию. Предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих такую информацию. Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20221222/zakon-1840438319.html

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