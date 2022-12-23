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Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО

Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО - РИА Новости, 23.12.2022

Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул важность... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T00:39

2022-12-23T00:39

2022-12-23T00:39

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул важность единства НАТО в контексте ситуации вокруг Украины и выразил озабоченность ситуацией в Сирии, говорится в распространенном заявлении госдепартамента. "Госсекретарь поблагодарил главу МИД Турции за усилия его правительства, нацеленные на продолжение реализуемой при посредничестве ООН Черноморской зерновой инициативы. Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность единства НАТО в контексте поддержки защиты Украины от неспровоцированной агрессии со стороны России. Госсекретарь Блинкен также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии", - следует из заявления американского дипведомства.

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