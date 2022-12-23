https://ria.ru/20221223/blinken-1840702577.html
Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО
Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО - РИА Новости, 23.12.2022
Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул важность... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T00:39
2022-12-23T00:39
2022-12-23T00:39
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290517_0:160:3210:1966_1920x0_80_0_0_23e7ea19ee797380773841c2f6e1539b.jpg
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул важность единства НАТО в контексте ситуации вокруг Украины и выразил озабоченность ситуацией в Сирии, говорится в распространенном заявлении госдепартамента. "Госсекретарь поблагодарил главу МИД Турции за усилия его правительства, нацеленные на продолжение реализуемой при посредничестве ООН Черноморской зерновой инициативы. Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность единства НАТО в контексте поддержки защиты Украины от неспровоцированной агрессии со стороны России. Госсекретарь Блинкен также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии", - следует из заявления американского дипведомства.
https://ria.ru/20221216/blinken-1839040656.html
украина
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290517_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f4d5418eb517b74046ad7db68f83aefb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, украина, сша, нато, турция, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Украина, США, НАТО, Турция, ООН
Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО
Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО в ситуации вокруг Украины