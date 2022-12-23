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Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/blinken-1840702577.html
Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО
Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО - РИА Новости, 23.12.2022
Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул важность... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T00:39
2022-12-23T00:39
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
украина
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул важность единства НАТО в контексте ситуации вокруг Украины и выразил озабоченность ситуацией в Сирии, говорится в распространенном заявлении госдепартамента. "Госсекретарь поблагодарил главу МИД Турции за усилия его правительства, нацеленные на продолжение реализуемой при посредничестве ООН Черноморской зерновой инициативы. Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность единства НАТО в контексте поддержки защиты Украины от неспровоцированной агрессии со стороны России. Госсекретарь Блинкен также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии", - следует из заявления американского дипведомства.
https://ria.ru/20221216/blinken-1839040656.html
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в мире, цены на нефть, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, украина, сша, нато, турция, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Украина, США, НАТО, Турция, ООН
00:39 23.12.2022
 
Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО

Блинкен в беседе с Чавушоглу заявил о важности единства НАТО в ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого подчеркнул важность единства НАТО в контексте ситуации вокруг Украины и выразил озабоченность ситуацией в Сирии, говорится в распространенном заявлении госдепартамента.
"Госсекретарь поблагодарил главу МИД Турции за усилия его правительства, нацеленные на продолжение реализуемой при посредничестве ООН Черноморской зерновой инициативы. Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность единства НАТО в контексте поддержки защиты Украины от неспровоцированной агрессии со стороны России. Госсекретарь Блинкен также выразил обеспокоенность ситуацией в Сирии", - следует из заявления американского дипведомства.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 03:20
Конгресс США един в намерении помогать Украине, заявил Блинкен
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенУкраинаСШАНАТОТурцияООН
 
 
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