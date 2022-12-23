https://ria.ru/20221223/bezopasnost-1840923408.html

Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве

Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве - РИА Новости, 23.12.2022

Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве

Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что попросило российский МИД гарантировать безопасность финского посольства в Москве после инцидента с... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T17:42

2022-12-23T17:42

2022-12-23T17:42

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что попросило российский МИД гарантировать безопасность финского посольства в Москве после инцидента с кувалдами, передает агентство Рейтер. Во вторник посольство Финляндии в Москве сообщило РИА Новости, что хулиганы забросили кувалды на территорию дипмиссии, пострадавших нет. "Попросили министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник", - приводит агентство заявление МИД Финляндии.

https://ria.ru/20221218/khelsinki-1839512253.html

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