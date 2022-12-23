Рейтинг@Mail.ru
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/bezopasnost-1840923408.html
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве - РИА Новости, 23.12.2022
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве
Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что попросило российский МИД гарантировать безопасность финского посольства в Москве после инцидента с... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:42
2022-12-23T17:42
в мире
финляндия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что попросило российский МИД гарантировать безопасность финского посольства в Москве после инцидента с кувалдами, передает агентство Рейтер. Во вторник посольство Финляндии в Москве сообщило РИА Новости, что хулиганы забросили кувалды на территорию дипмиссии, пострадавших нет. "Попросили министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник", - приводит агентство заявление МИД Финляндии.
https://ria.ru/20221218/khelsinki-1839512253.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, москва
В мире, Финляндия, Россия, Москва
17:42 23.12.2022
 
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве

Финляндия попросила Россию обеспечить безопасность посольства после инцидента с кувалдами

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что попросило российский МИД гарантировать безопасность финского посольства в Москве после инцидента с кувалдами, передает агентство Рейтер.
Во вторник посольство Финляндии в Москве сообщило РИА Новости, что хулиганы забросили кувалды на территорию дипмиссии, пострадавших нет.
"Попросили министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник", - приводит агентство заявление МИД Финляндии.
Аэропорт Хельсинки-Вантаа - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 12:05Туризм
В посольстве оценили ситуацию с застрявшими в Хельсинки россиянами
 
В миреФинляндияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала