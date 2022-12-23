https://ria.ru/20221223/bezopasnost-1840923408.html
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве - РИА Новости, 23.12.2022
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве
Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что попросило российский МИД гарантировать безопасность финского посольства в Москве после инцидента с... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T17:42
2022-12-23T17:42
2022-12-23T17:42
в мире
финляндия
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что попросило российский МИД гарантировать безопасность финского посольства в Москве после инцидента с кувалдами, передает агентство Рейтер. Во вторник посольство Финляндии в Москве сообщило РИА Новости, что хулиганы забросили кувалды на территорию дипмиссии, пострадавших нет. "Попросили министерство иностранных дел России гарантировать безопасность финского посольства в Москве и его сотрудников после инцидента, который произошел во вторник", - приводит агентство заявление МИД Финляндии.
https://ria.ru/20221218/khelsinki-1839512253.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, москва
В мире, Финляндия, Россия, Москва
Финляндия попросила Россию гарантировать безопасность посольства в Москве
Финляндия попросила Россию обеспечить безопасность посольства после инцидента с кувалдами