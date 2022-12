https://ria.ru/20221223/bell-1840933662.html

Умер автор песен Элтона Джона

Автор песен Элтона Джона, музыкант и продюсер Том Белл умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил портал Deadline. РИА Новости, 23.12.2022

шоубиз

элтон джон

сша

музыка

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Автор песен Элтона Джона, музыкант и продюсер Том Белл умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил портал Deadline. Артист ушел из жизни 22 декабря в городе Беллингхем в США. Близкие композитора не раскрыли причину смерти. Место и время прощания также остались неизвестны. Белл начал серьезно заниматься музыкой в 1960-х годах. В 1975-м его наградили премией "Грэмми" в категории "Лучший продюсер года". Спустя 20 лет композитор получил звезду Аллеи Славы Филадельфийского музыкального альянса. Продюсер сотрудничал с Little Anthony and the Imperials, Дэвидом Бирном, Тэдди Пендерграссом и многими другими известными артистами. Кроме того, в 1977 году он работал с Элтоном Джоном над мини-альбомом The Thom Bell Sessions. Ранее ушел из жизни гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин. Он скончался после операции в одной из московских больниц.

сша

