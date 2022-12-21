https://ria.ru/20221221/khabibulin-1840202779.html

Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин

Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин - РИА Новости, 21.12.2022

Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин

Гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин скончался 20 декабря в одной из московских больниц. РИА Новости, 21.12.2022

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин скончался 20 декабря в одной из московских больниц. Помимо этого, он назвал причиной смерти хронические заболевания. Кроме того, об уходе музыканта из жизни высказался экс-участник "Фабрики звезд" Павел Артемьев. Он также сотрудничал с ним. Петкун основал группу "Танцы минус" в 1995 году. Хабибулин присоединился к коллективу после ухода предыдущего гитариста 2006-м. За свою творческую карьеру музыкант также успел поработать с "Моральным кодексом" и "СБПЧ".Ранее умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Ему было 58 лет.

https://ria.ru/20221108/makkaferti-1830093805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, музыка