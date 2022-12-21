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Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин - РИА Новости, 21.12.2022
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Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин
Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин - РИА Новости, 21.12.2022
Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин
Гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин скончался 20 декабря в одной из московских больниц. РИА Новости, 21.12.2022
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин скончался 20 декабря в одной из московских больниц. Помимо этого, он назвал причиной смерти хронические заболевания. Кроме того, об уходе музыканта из жизни высказался экс-участник "Фабрики звезд" Павел Артемьев. Он также сотрудничал с ним. Петкун основал группу "Танцы минус" в 1995 году. Хабибулин присоединился к коллективу после ухода предыдущего гитариста 2006-м. За свою творческую карьеру музыкант также успел поработать с "Моральным кодексом" и "СБПЧ".Ранее умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Ему было 58 лет.
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знаменитости, музыка
Шоубиз, Знаменитости, Музыка
12:11 21.12.2022
 
Умер гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин

Гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин скончался из-за хронических заболеваний

CC BY-SA 4.0 / Mark Nakoykher / Anton KhabibulinГитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин
Гитарист группы Танцы минус Антон Хабибулин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Mark Nakoykher / Anton Khabibulin
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Гитарист группы "Танцы минус" Антон Хабибулин скончался 20 декабря в одной из московских больниц.

"Да, умер наш гитарист. Вчера в девять вечера в Москве в больнице после операции", – сообщил лидер коллектива Вячеслав Петкун РИА Новости.

Помимо этого, он назвал причиной смерти хронические заболевания.
Кроме того, об уходе музыканта из жизни высказался экс-участник "Фабрики звезд" Павел Артемьев. Он также сотрудничал с ним.
"Антоха. Гениальный музыкант. Мое братское сердце разбито. Сил нет. Прощай",– написал артист в своей соцсети.
Петкун основал группу "Танцы минус" в 1995 году. Хабибулин присоединился к коллективу после ухода предыдущего гитариста 2006-м. За свою творческую карьеру музыкант также успел поработать с "Моральным кодексом" и "СБПЧ".
Ранее умер основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Ему было 58 лет.
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