https://ria.ru/20221223/bayden-1840906176.html

Байден развернулся и ушел, не став отвечать на вопрос об Украине

Байден развернулся и ушел, не став отвечать на вопрос об Украине - РИА Новости, 23.12.2022

Байден развернулся и ушел, не став отвечать на вопрос об Украине

После выступления с рождественским обращением к нации президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов об Украине. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:53

2022-12-23T16:53

2022-12-23T17:14

в мире

джо байден

барак обама

камала харрис

украина

сша

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840899853_99:0:995:504_1920x0_80_0_0_7032888c2abf77ef81dd122d8119e496.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. После выступления с рождественским обращением к нации президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов об Украине.Американский лидер закончил свою речь и, услышав вопросы от прессы, развернулся и поспешил покинуть зал. Среди поднятых тем прозвучала проблема южной границы Штатов и перспектива завершения украинского кризиса в 2023 году.Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20221222/bayden-1840647185.html

https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html

украина

сша

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, барак обама, камала харрис, украина, сша, сирия