https://ria.ru/20221223/bayden-1840906176.html
Байден развернулся и ушел, не став отвечать на вопрос об Украине
Байден развернулся и ушел, не став отвечать на вопрос об Украине - РИА Новости, 23.12.2022
Байден развернулся и ушел, не став отвечать на вопрос об Украине
После выступления с рождественским обращением к нации президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов об Украине. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:53
2022-12-23T16:53
2022-12-23T17:14
в мире
джо байден
барак обама
камала харрис
украина
сша
сирия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. После выступления с рождественским обращением к нации президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов об Украине.Американский лидер закончил свою речь и, услышав вопросы от прессы, развернулся и поспешил покинуть зал. Среди поднятых тем прозвучала проблема южной границы Штатов и перспектива завершения украинского кризиса в 2023 году.Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение американского лидера, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда он сам работал на этом посту. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20221222/bayden-1840647185.html
https://ria.ru/20221223/putin-1840884903.html
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в мире, джо байден, барак обама, камала харрис, украина, сша, сирия
В мире, Джо Байден, Барак Обама, Камала Харрис, Украина, США, Сирия
16:53 23.12.2022 (обновлено: 17:14 23.12.2022)
Байден развернулся и ушел, не став отвечать на вопрос об Украине
Байден не стал отвечать на вопросы об Украине после рождественского обращения к нации