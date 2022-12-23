Рейтинг@Mail.ru
Байден поставил условие своей поездки в Британию, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/bayden-1840716445.html
Байден поставил условие своей поездки в Британию, пишут СМИ
Байден поставил условие своей поездки в Британию, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
Байден поставил условие своей поездки в Британию, пишут СМИ
Президент США Джо Байден отменит государственный визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу, сообщает РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:54
2022-12-23T06:54
в мире
джо байден
энтони блинкен
великобритания
сша
лондон
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831448308_0:80:3082:1814_1920x0_80_0_0_742fee98df2a825b0e5b0829ae5ba443.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отменит государственный визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу, сообщает газета Telegraph со ссылкой на информированные источники. По данным издания, Байден надеется посетить Британию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-й годовщины соглашения Страстной пятницы, подписанной в апреле 1998 года. В материале отмечается, что Байден, который "яростно гордится своим ирландским происхождением" и исповедует католическую веру, оказывает давление на Великобританию и ЕС с целью достижения соглашения по протоколу. Если все же стороны не успеют договориться, вместо Байдена в Британию поедет госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает газета. Британское правительство 13 июня представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий изменение положений Североирландского протокола. Это вызвало недовольство ЕС, и Еврокомиссия начала процедуру разбирательства с Великобританией за нарушение страной договоренностей, достигнутых в рамках Brexit.
https://ria.ru/20221220/sdelka-1840115612.html
https://ria.ru/20221222/beseda-1840660803.html
великобритания
сша
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831448308_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_10f9dbc97a4bd9447947f710584efd06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, энтони блинкен, великобритания, сша, лондон, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Джо Байден, Энтони Блинкен, Великобритания, США, Лондон, Евросоюз, Еврокомиссия
06:54 23.12.2022
 
Байден поставил условие своей поездки в Британию, пишут СМИ

Telegraph: Байден совершит визит в Британию, если в Европе договорятся о Северной Ирландии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отменит государственный визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу, сообщает газета Telegraph со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, Байден надеется посетить Британию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-й годовщины соглашения Страстной пятницы, подписанной в апреле 1998 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 20:40
Байден о ядерной сделке с Ираном: она мертва, но мы об этом не объявим
В материале отмечается, что Байден, который "яростно гордится своим ирландским происхождением" и исповедует католическую веру, оказывает давление на Великобританию и ЕС с целью достижения соглашения по протоколу.
Если все же стороны не успеют договориться, вместо Байдена в Британию поедет госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает газета.
Британское правительство 13 июня представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий изменение положений Североирландского протокола. Это вызвало недовольство ЕС, и Еврокомиссия начала процедуру разбирательства с Великобританией за нарушение страной договоренностей, достигнутых в рамках Brexit.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 19:20Специальная военная операция на Украине
В Белом доме раскрыли основную тему беседы Байдена и Зеленского
 
В миреДжо БайденЭнтони БлинкенВеликобританияСШАЛондонЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала