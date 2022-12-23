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Байден поставил условие своей поездки в Британию, пишут СМИ
Байден поставил условие своей поездки в Британию, пишут СМИ - РИА Новости, 23.12.2022
Байден поставил условие своей поездки в Британию, пишут СМИ
Президент США Джо Байден отменит государственный визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу, сообщает РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T06:54
2022-12-23T06:54
2022-12-23T06:54
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отменит государственный визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу, сообщает газета Telegraph со ссылкой на информированные источники. По данным издания, Байден надеется посетить Британию, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 25-й годовщины соглашения Страстной пятницы, подписанной в апреле 1998 года. В материале отмечается, что Байден, который "яростно гордится своим ирландским происхождением" и исповедует католическую веру, оказывает давление на Великобританию и ЕС с целью достижения соглашения по протоколу. Если все же стороны не успеют договориться, вместо Байдена в Британию поедет госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает газета. Британское правительство 13 июня представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий изменение положений Североирландского протокола. Это вызвало недовольство ЕС, и Еврокомиссия начала процедуру разбирательства с Великобританией за нарушение страной договоренностей, достигнутых в рамках Brexit.
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в мире, джо байден, энтони блинкен, великобритания, сша, лондон, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Джо Байден, Энтони Блинкен, Великобритания, США, Лондон, Евросоюз, Еврокомиссия
Байден поставил условие своей поездки в Британию, пишут СМИ
Telegraph: Байден совершит визит в Британию, если в Европе договорятся о Северной Ирландии