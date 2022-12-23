Рейтинг@Mail.ru
В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221223/aviareysy-1840729586.html
В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 23.12.2022
В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 2 января, говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:06
2022-12-23T11:08
россия
белгород
анапа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661494_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_b6f516a0b1eee17072845c3210babf38.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 2 января, говорится в сообщении Росавиации. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года", — указывает ведомство.Ограничения касаются аэропортов:Этот режим действует на юге России с 24 февраля.
россия
белгород
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661494_0:0:2457:1843_1920x0_80_0_0_4e4bc127770ce1acda0690e761466ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгород, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Россия, Белгород, Анапа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
09:06 23.12.2022 (обновлено: 11:08 23.12.2022)
 
В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 2 января, говорится в сообщении Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года", — указывает ведомство.
Ограничения касаются аэропортов:
Этот режим действует на юге России с 24 февраля.
В каких городах России закрыты аэропортыВ каких городах России закрыты аэропорты
Инфографика
 
ТуризмРоссияБелгородАнапаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала