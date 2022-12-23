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В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 23.12.2022
В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 2 января, говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:06
2022-12-23T09:06
2022-12-23T11:08
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России продлили до 2 января, говорится в сообщении Росавиации. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года", — указывает ведомство.Ограничения касаются аэропортов:Этот режим действует на юге России с 24 февраля.
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россия, белгород, анапа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Россия, Белгород, Анапа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
09:06 23.12.2022 (обновлено: 11:08 23.12.2022)
В России продлили ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России