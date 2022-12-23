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В США из-за непогоды отменили более двух тысяч авиарейсов - РИА Новости, 23.12.2022
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В США из-за непогоды отменили более двух тысяч авиарейсов
В США из-за непогоды отменили более двух тысяч авиарейсов - РИА Новости, 23.12.2022
В США из-за непогоды отменили более двух тысяч авиарейсов
Более двух тысяч запланированных на пятницу авиарейсов отменены из-за снежной бури и низкой температуры в центральных и восточных штатах США, сообщает... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T03:39
2022-12-23T03:39
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более двух тысяч запланированных на пятницу авиарейсов отменены из-за снежной бури и низкой температуры в центральных и восточных штатах США, сообщает профильный портал FlightAware. Портал ранее сообщал, что в четверг из-за непогоды и сильного похолодания были отменены 2294 авиарейса, 7205 задержаны. По данным FlightAware, отменены еще 2075 назначенных на пятницу авиарейсов, вылетающих из страны или совершаемых внутри нее, еще 1439 задержаны. Национальная метеорологическая служба США сообщила, что снежная буря продолжится в большей части США до конца недели. По данным службы, из-за приближения мощного арктического фронта в восточной и центральной части страны ожидается сильное похолодание.
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в мире, сша
В мире, США
03:39 23.12.2022
 
В США из-за непогоды отменили более двух тысяч авиарейсов

FlightAware: в США из-за снежной бури отменили более двух тысяч рейсов

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевТабло вылета рейсов из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке, где задержаны сотни рейсов из-за бурана
Табло вылета рейсов из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке, где задержаны сотни рейсов из-за бурана - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Табло вылета рейсов из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке, где задержаны сотни рейсов из-за бурана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Более двух тысяч запланированных на пятницу авиарейсов отменены из-за снежной бури и низкой температуры в центральных и восточных штатах США, сообщает профильный портал FlightAware.
Портал ранее сообщал, что в четверг из-за непогоды и сильного похолодания были отменены 2294 авиарейса, 7205 задержаны.
По данным FlightAware, отменены еще 2075 назначенных на пятницу авиарейсов, вылетающих из страны или совершаемых внутри нее, еще 1439 задержаны.
Национальная метеорологическая служба США сообщила, что снежная буря продолжится в большей части США до конца недели. По данным службы, из-за приближения мощного арктического фронта в восточной и центральной части страны ожидается сильное похолодание.
Самолет авиакомпании iFly - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 17:15Туризм
Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 23 и 24 декабря
 
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