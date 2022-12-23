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При ДТП на мосту в Нижнем Новгороде погибли три человека
При ДТП на мосту в Нижнем Новгороде погибли три человека - РИА Новости, 23.12.2022
При ДТП на мосту в Нижнем Новгороде погибли три человека
Три человека погибли, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых машин и грузовика в Нижнем Новгороде, сообщил министр... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T23:42
2022-12-23T23:42
2022-12-23T23:42
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых машин и грузовика в Нижнем Новгороде, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. ДТП с участием двух легковых и одного грузового автомобилей произошло вечером в пятницу на Мызинском мосту. "В результате ДТП всего пострадали восемь человек, из них один ребенок. Погибли три человека (взрослые), пять человек доставляются в приемный покой дежурных стационаров", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По его словам, ребенок в состоянии средней тяжести доставлен в детскую областную больницу Нижнего Новгорода. "Диагноз - сотрясение головного мозга, гематома височной области, госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Маму ребенка и других пострадавших доставили в областную клиническую больницу имени Семашко", - сообщил министр. Он также отметил, что для оказания помощи пострадавшим мобилизованы дополнительные бригады медицинских работников.
https://ria.ru/20221223/pogibshie-1840825768.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
При ДТП на мосту в Нижнем Новгороде погибли три человека
При ДТП на мосту в Нижнем Новгороде погибли три человека, пять были ранены
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости.
Три человека погибли, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых машин и грузовика в Нижнем Новгороде, сообщил
министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
ДТП с участием двух легковых и одного грузового автомобилей произошло вечером в пятницу на Мызинском мосту.
"В результате ДТП всего пострадали восемь человек, из них один ребенок. Погибли три человека (взрослые), пять человек доставляются в приемный покой дежурных стационаров", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
По его словам, ребенок в состоянии средней тяжести доставлен в детскую областную больницу Нижнего Новгорода. "Диагноз - сотрясение головного мозга, гематома височной области, госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Маму ребенка и других пострадавших доставили в областную клиническую больницу имени Семашко", - сообщил министр.
Он также отметил, что для оказания помощи пострадавшим мобилизованы дополнительные бригады медицинских работников.