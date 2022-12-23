https://ria.ru/20221223/avariya-1841001407.html

При ДТП на мосту в Нижнем Новгороде погибли три человека

При ДТП на мосту в Нижнем Новгороде погибли три человека - РИА Новости, 23.12.2022

При ДТП на мосту в Нижнем Новгороде погибли три человека

Три человека погибли, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых машин и грузовика в Нижнем Новгороде, сообщил министр... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T23:42

2022-12-23T23:42

2022-12-23T23:42

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек - РИА Новости. Три человека погибли, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых машин и грузовика в Нижнем Новгороде, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. ДТП с участием двух легковых и одного грузового автомобилей произошло вечером в пятницу на Мызинском мосту. "В результате ДТП всего пострадали восемь человек, из них один ребенок. Погибли три человека (взрослые), пять человек доставляются в приемный покой дежурных стационаров", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По его словам, ребенок в состоянии средней тяжести доставлен в детскую областную больницу Нижнего Новгорода. "Диагноз - сотрясение головного мозга, гематома височной области, госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Маму ребенка и других пострадавших доставили в областную клиническую больницу имени Семашко", - сообщил министр. Он также отметил, что для оказания помощи пострадавшим мобилизованы дополнительные бригады медицинских работников.

https://ria.ru/20221223/pogibshie-1840825768.html

https://ria.ru/20221223/dtp-1840741907.html

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область