https://ria.ru/20221223/ataman-1840878427.html

Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР

Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022

Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР

Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Донецкую Народную Республику и встретился с бойцами отряда "Кубань", казакам был передан... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:45

2022-12-23T15:45

2022-12-23T15:45

специальная военная операция на украине

безопасность

александр власов

донецкая народная республика

краснодарский край

мариуполь

кубанское казачье войско

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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Донецкую Народную Республику и встретился с бойцами отряда "Кубань", казакам был передан гуманитарный груз и транспорт, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края. Отмечается, что Власов посетил Мариуполь и Донецк, а также населенные пункты, где выполняют боевые задачи казаки из отряда "Кубань" (БАРС-11). "Привезли для казаков восемь автомобилей повышенной проходимости, гуманитарный груз весом несколько тонн, в том числе необходимую экипировку и печки. Отряд обеспечен имуществом, продуктами питания и техническими средствами, - передаёт пресс-служба слова Власова. Уточняется, что войсковой атаман обсудил с бойцами и руководством бригады планирование и выполнение оперативных задач, а также противодействие пропаганде противника на освобожденных территориях и помощь местным жителям, им казаки помогают продуктами питания, водой, теплыми вещами. В начале декабря краевые власти сообщили о почти 3 тысячах представителей кубанского казачества, которые выполняют боевые задачи на территории специальной военной операции.

https://ria.ru/20221124/kazaki-1833985394.html

https://ria.ru/20220916/kazaki-1817366212.html

донецкая народная республика

краснодарский край

мариуполь

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безопасность, александр власов, донецкая народная республика, краснодарский край, мариуполь, кубанское казачье войско