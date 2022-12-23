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Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/ataman-1840878427.html
Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР
Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР
Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Донецкую Народную Республику и встретился с бойцами отряда "Кубань", казакам был передан... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:45
2022-12-23T15:45
специальная военная операция на украине
безопасность
александр власов
донецкая народная республика
краснодарский край
мариуполь
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Донецкую Народную Республику и встретился с бойцами отряда "Кубань", казакам был передан гуманитарный груз и транспорт, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края. Отмечается, что Власов посетил Мариуполь и Донецк, а также населенные пункты, где выполняют боевые задачи казаки из отряда "Кубань" (БАРС-11). "Привезли для казаков восемь автомобилей повышенной проходимости, гуманитарный груз весом несколько тонн, в том числе необходимую экипировку и печки. Отряд обеспечен имуществом, продуктами питания и техническими средствами, - передаёт пресс-служба слова Власова. Уточняется, что войсковой атаман обсудил с бойцами и руководством бригады планирование и выполнение оперативных задач, а также противодействие пропаганде противника на освобожденных территориях и помощь местным жителям, им казаки помогают продуктами питания, водой, теплыми вещами. В начале декабря краевые власти сообщили о почти 3 тысячах представителей кубанского казачества, которые выполняют боевые задачи на территории специальной военной операции.
https://ria.ru/20221124/kazaki-1833985394.html
https://ria.ru/20220916/kazaki-1817366212.html
донецкая народная республика
краснодарский край
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безопасность, александр власов, донецкая народная республика, краснодарский край, мариуполь, кубанское казачье войско
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Власов, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Мариуполь, Кубанское казачье войско
15:45 23.12.2022
 
Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР

Атаман казачьего войска Власов навестил отряд "Кубань" в ДНР и передал бойцам гумгруз

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкАтаман Кубанского казачьего войска Александр Власов
Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Донецкую Народную Республику и встретился с бойцами отряда "Кубань", казакам был передан гуманитарный груз и транспорт, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Отмечается, что Власов посетил Мариуполь и Донецк, а также населенные пункты, где выполняют боевые задачи казаки из отряда "Кубань" (БАРС-11).
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"Привезли для казаков восемь автомобилей повышенной проходимости, гуманитарный груз весом несколько тонн, в том числе необходимую экипировку и печки. Отряд обеспечен имуществом, продуктами питания и техническими средствами, - передаёт пресс-служба слова Власова.
Уточняется, что войсковой атаман обсудил с бойцами и руководством бригады планирование и выполнение оперативных задач, а также противодействие пропаганде противника на освобожденных территориях и помощь местным жителям, им казаки помогают продуктами питания, водой, теплыми вещами.
В начале декабря краевые власти сообщили о почти 3 тысячах представителей кубанского казачества, которые выполняют боевые задачи на территории специальной военной операции.
Кубанское казачье войско - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 17:33Специальная военная операция на Украине
Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлександр ВласовДонецкая Народная РеспубликаКраснодарский крайМариупольКубанское казачье войско
 
 
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