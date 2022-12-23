https://ria.ru/20221223/ataman-1840878427.html
Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР
Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР
Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Донецкую Народную Республику и встретился с бойцами отряда "Кубань", казакам был передан... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:45
2022-12-23T15:45
2022-12-23T15:45
специальная военная операция на украине
безопасность
александр власов
донецкая народная республика
краснодарский край
мариуполь
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Донецкую Народную Республику и встретился с бойцами отряда "Кубань", казакам был передан гуманитарный груз и транспорт, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края. Отмечается, что Власов посетил Мариуполь и Донецк, а также населенные пункты, где выполняют боевые задачи казаки из отряда "Кубань" (БАРС-11). "Привезли для казаков восемь автомобилей повышенной проходимости, гуманитарный груз весом несколько тонн, в том числе необходимую экипировку и печки. Отряд обеспечен имуществом, продуктами питания и техническими средствами, - передаёт пресс-служба слова Власова. Уточняется, что войсковой атаман обсудил с бойцами и руководством бригады планирование и выполнение оперативных задач, а также противодействие пропаганде противника на освобожденных территориях и помощь местным жителям, им казаки помогают продуктами питания, водой, теплыми вещами. В начале декабря краевые власти сообщили о почти 3 тысячах представителей кубанского казачества, которые выполняют боевые задачи на территории специальной военной операции.
https://ria.ru/20221124/kazaki-1833985394.html
https://ria.ru/20220916/kazaki-1817366212.html
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безопасность, александр власов, донецкая народная республика, краснодарский край, мариуполь, кубанское казачье войско
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Власов, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Мариуполь, Кубанское казачье войско
Атаман казачьего войска навестил отряд "Кубань" в ДНР
Атаман казачьего войска Власов навестил отряд "Кубань" в ДНР и передал бойцам гумгруз
КРАСНОДАР, 23 дек – РИА Новости. Атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов посетил Донецкую Народную Республику и встретился с бойцами отряда "Кубань", казакам был передан гуманитарный груз и транспорт, сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Отмечается, что Власов посетил Мариуполь
и Донецк
, а также населенные пункты, где выполняют боевые задачи казаки из отряда "Кубань" (БАРС-11).
"Привезли для казаков восемь автомобилей повышенной проходимости, гуманитарный груз весом несколько тонн, в том числе необходимую экипировку и печки. Отряд обеспечен имуществом, продуктами питания и техническими средствами, - передаёт пресс-служба слова Власова.
Уточняется, что войсковой атаман обсудил с бойцами и руководством бригады планирование и выполнение оперативных задач, а также противодействие пропаганде противника на освобожденных территориях и помощь местным жителям, им казаки помогают продуктами питания, водой, теплыми вещами.
В начале декабря краевые власти сообщили о почти 3 тысячах представителей кубанского казачества, которые выполняют боевые задачи на территории специальной военной операции.