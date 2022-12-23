14:47 23.12.2022 (обновлено: 14:53 23.12.2022)
На развитие Арктики и ДФО направят 30 миллиардов рублей
Мишустин заявил, что на развитие Арктики и ДФО в 2023 году направят 30 миллиардов рублей
Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство направит более 30 миллиардов рублей на развитие дальневосточных и арктических регионов в 2023 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании правительства он напомнил, что президент подчеркивал необходимость стимулировать опережающее развитие дальневосточных и арктических регионов, в них создаются центры экономического роста.
"Сегодня направим на такие цели дополнительно около полумиллиарда рублей до конца текущего года. В следующем году - еще свыше 30 миллиардов рублей. Средства пойдут 16 российским субъектам", - сказал Мишустин.
Премьер добавил, что за счет федерального финансирования будут построены и отремонтированы больницы, поликлиники, спортивные комплексы, образовательные и социальные объекты, закуплено медицинское и другое оборудование, благоустроены общественные пространства.
В пресс-службе кабмина уточнили, что Мурманская область и Ненецкий автономный округ до конца 2022 года получат 489,8 миллиона рублей на развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, соответствующее распоряжение подписано главой правительства.
За счет бюджетных ассигнований в Мурманской области будет произведена установка 37 комплексов игрового и спортивного оборудования во дворах и общественных пространствах 13 городов, среди которых – Мурманск, Мончегорск, Североморск, Видяево, Полярные Зори.
В Ненецком автономном округе в 2022 году проведут капитальный ремонт Ненецкой окружной больницы в Нарьян-Маре, центральной районной поликлиники в посёлке Харута, амбулатории в поселке Индига. Кроме того, за счет бюджетных средств в эти медучреждения будет закуплена различная медицинская техника, отметил в пресс-службе.
Также определен размер межбюджетных трансфертов, которые будут выделяться арктическим регионам на развитие социальной инфраструктуры в 2023 году. Коми, Якутия и Карелия, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа получат более 2,6 миллиардов рублей.