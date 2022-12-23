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Самые активные участники акции "Доброе дело" получили награды - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/aktsiya-1840938208.html
Самые активные участники акции "Доброе дело" получили награды
Самые активные участники акции "Доброе дело" получили награды - РИА Новости, 23.12.2022
Самые активные участники акции "Доброе дело" получили награды
Активные участники акции "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса получили награды, сообщила пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T18:30
2022-12-23T18:37
специальная военная операция на украине
общество
московская область (подмосковье)
донецк
донбасс
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Активные участники акции "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса получили награды, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, награды вручила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. "Сегодня приятная церемония, мы хотели бы поблагодарить всех за участие в акции "Доброе дело", которую придумали наши школьники, наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поддержал. Очень много людей хотело помогать в сборе гуманитарной помощи. Кто-то буквально жил на складе вместе с волонтерами, все это сортировал, собирал, отправлял с фурами. Кто-то ездил в зону боевых действий и общался с ребятами на передовой. Кто-то делал репортажи из зоны СВО, показывая правду. Всем вам огромное спасибо!", - сказала Швелидзе, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что награды получили директор молодежного центра МБУ "Победа" Наталья Борисова, которая организовывала работу волонтеров на складе в Домодедове, оперативно решала вопросы с паллетами, коробками, канцелярией и формировала адресные запросы в Донецк, и Ирина Рудницкая, возглавляющая "Ассоциацию замещающих семей Московской области". Рудницкая не только занимается общественной работы, но она также приняла в свою семью семнадцатилетнего Богдана и трехлетнюю Злату из Донецкой Народной Республики. Член Общественный палаты Московской области Рушан Махмутов тоже получил награду. Он привез на склад более 10 тонн гуманитарного груза, а также неоднократно ездил в Донецк, чтобы помочь организовать там работу. "Сегодня Московская область отправила уже свыше 3 тысяч тонн груза. Каждую неделю от нас идет фура. Мы 4 раза были на территориях новых регионов РФ. Вот вернулись две недели назад - посещали Луганск, Северодонецк. Люди там надеются на скорейшее завершение конфликта, ждут, когда, наконец, настанет мир. Нашу фуру уже узнают и нам очень приятно, когда ты видишь, с какой благодарностью принимают все это люди", - приводятся в сообщении слова Махмутова.
https://ria.ru/20221221/premiya-1840382171.html
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московская область (подмосковье)
донецк
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общество, московская область (подмосковье), донецк, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Общество, Московская область (Подмосковье), Донецк, Донбасс
18:30 23.12.2022 (обновлено: 18:37 23.12.2022)
 
Самые активные участники акции "Доброе дело" получили награды

Самые активные участники акции "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи получили награды

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиЦеремония награждения участников акции "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса
Церемония награждения участников акции Доброе дело по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Церемония награждения участников акции "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Активные участники акции "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса получили награды, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, награды вручила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В Подмосковье более ста человек получили премию Мы рядом. Доброе дело - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 21:48
В Подмосковье более ста человек получили премию "Мы рядом. Доброе дело"
"Сегодня приятная церемония, мы хотели бы поблагодарить всех за участие в акции "Доброе дело", которую придумали наши школьники, наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поддержал. Очень много людей хотело помогать в сборе гуманитарной помощи. Кто-то буквально жил на складе вместе с волонтерами, все это сортировал, собирал, отправлял с фурами. Кто-то ездил в зону боевых действий и общался с ребятами на передовой. Кто-то делал репортажи из зоны СВО, показывая правду. Всем вам огромное спасибо!", - сказала Швелидзе, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что награды получили директор молодежного центра МБУ "Победа" Наталья Борисова, которая организовывала работу волонтеров на складе в Домодедове, оперативно решала вопросы с паллетами, коробками, канцелярией и формировала адресные запросы в Донецк, и Ирина Рудницкая, возглавляющая "Ассоциацию замещающих семей Московской области". Рудницкая не только занимается общественной работы, но она также приняла в свою семью семнадцатилетнего Богдана и трехлетнюю Злату из Донецкой Народной Республики. Член Общественный палаты Московской области Рушан Махмутов тоже получил награду. Он привез на склад более 10 тонн гуманитарного груза, а также неоднократно ездил в Донецк, чтобы помочь организовать там работу.
"Сегодня Московская область отправила уже свыше 3 тысяч тонн груза. Каждую неделю от нас идет фура. Мы 4 раза были на территориях новых регионов РФ. Вот вернулись две недели назад - посещали Луганск, Северодонецк. Люди там надеются на скорейшее завершение конфликта, ждут, когда, наконец, настанет мир. Нашу фуру уже узнают и нам очень приятно, когда ты видишь, с какой благодарностью принимают все это люди", - приводятся в сообщении слова Махмутова.
Доставка гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 23:32Специальная военная операция на Украине
"Народный фронт" доставил в Мелитополь гуманитарную помощь
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМосковская область (Подмосковье)ДонецкДонбасс
 
 
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