https://ria.ru/20221223/aes-1840858969.html

Росприроднадзор разрешил постройку новых блоков Ленинградской АЭС

Росприроднадзор разрешил постройку новых блоков Ленинградской АЭС - РИА Новости, 23.12.2022

Росприроднадзор разрешил постройку новых блоков Ленинградской АЭС

"Росприроднадзор" выдал положительные заключения на обоснование строительных лицензий по новым энергоблокам Ленинградской АЭС (Сосновый бор, Ленинградская... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:16

2022-12-23T15:16

2022-12-23T15:16

сосновый бор

ленинградская область

россия

ленинградская аэс

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

росэнергоатом

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. "Росприроднадзор" выдал положительные заключения на обоснование строительных лицензий по новым энергоблокам Ленинградской АЭС (Сосновый бор, Ленинградская область) - это значит, что их проект соответствует экологическим требованиям, сообщил оператор всех АЭС в России - концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом"). "Федеральная служба по надзору в сфере природопользования утвердила заключения государственной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензий на сооружение энергоблоков №7 и 8 Ленинградской АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Эти документы необходимы для дальнейшего получения лицензий на сооружение энергоблоков №7 и №8 Ленинградской АЭС. Их получение означает, что проект новой очереди ЛАЭС соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательству в области охраны окружающей среды", - говорится в сообщении. Следующим этапом станет получение лицензии на сооружение обоих новых энергоблоков, которое планируется на 2023 год. После этого на промышленной площадке ЛАЭС начнется основной период строительства. В настоящее время на Ленинградской АЭС работают энергоблоки №№3 и 4 с реакторами РБМК-1000 и энергоблоки №№5 и 6 с ракторами ВВЭР-1200. Энергоблок №1 ЛАЭС был навсегда остановлен в декабре 2018 года по окончании 45 лет эксплуатации, после чего начались работы по его подготовке к завершающему этапу - выводу из эксплуатации. В целом подготовка к выводу из эксплуатации энергоблока занимает около пяти лет. В ноябре 2020 года, также после 45 лет работы, был остановлен для вывода из эксплуатации и 2-й энергоблок РБМК-1000 Ленинградской АЭС. К моменту останова обоих энергоблоков в эксплуатацию были сданы два новых замещающих блока поколения "3+" с реакторами повышенной мощности ВВЭР-1200. По сравнению с энергоблоками РБМК новые вводимые энергоблоки ВВЭР-1200 имеют ряд преимуществ: они на 20% мощнее, а срок службы их незаменяемого оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет. Ленинградская АЭС в свое время стала первой атомной станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). Решение о ее строительстве было принято в сентябре 1966 года. В 1973 году строительство первого блока было завершено. В сентябре того года состоялся пуск реактора, а 21 декабря 1973 года блок №1 ЛАЭС начал выдачу электроэнергии в энергосистему страны.

https://ria.ru/20221222/aes-1840657797.html

https://ria.ru/20221222/obstrel-1840462872.html

https://ria.ru/20221221/feo-1839075468.html

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сосновый бор, ленинградская область, россия, ленинградская аэс, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), росэнергоатом