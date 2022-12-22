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В Жуковском задержали партию незаконно перевезенных животных - РИА Новости, 22.12.2022
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В Жуковском задержали партию незаконно перевезенных животных
В Жуковском задержали партию незаконно перевезенных животных - РИА Новости, 22.12.2022
В Жуковском задержали партию незаконно перевезенных животных
Партия незаконно перевезенных экзотических животных обнаружена в четверг в московском аэропорту Жуковский, животные задержаны и переданы в Центр реабилитации... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:42
2022-12-22T23:14
здоровье - общество
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жуковский
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Партия незаконно перевезенных экзотических животных обнаружена в четверг в московском аэропорту Жуковский, животные задержаны и переданы в Центр реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 140 рептилий, земноводных, членистоногих и беспозвоночных, прилетели в Москву "зайцами" из Казахстана. Правоохранительные органы передали их в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Состояние всех животных признано неудовлетворительным", - говорится в сообщении. Отмечается, что животных вез пассажир, который следовал в Россию, предположительно, из Таиланда. Оперативно-розыскной отдел задержал партию рептилий, амфибий и беспозвоночных, среди них змеи, ящерицы, лягушки, скорпионы, сколопендры, крабы, моллюски, мокрицы, слизни, пауки, муравьи, саранча и тараканы. Экзотический груз везли без ветеринарных документов. "Некоторые виды изъятых животных ядовиты. Так, яд вьетнамской сколопендры опасен для взрослого человека и может убить ребенка. Таких животных могут содержать строго профессионалы. К тому же в случае побега экзотические гости не смогут адаптироваться в наших широтах и быстро погибнут", - добавили в сообщении.
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здоровье - общество, москва, жуковский, казахстан
Здоровье - Общество, Москва, Жуковский, Казахстан
22:42 22.12.2022 (обновлено: 23:14 22.12.2022)
 
В Жуковском задержали партию незаконно перевезенных животных

В аэропорту Жуковский задержали партию незаконно перевезенных скорпионов, змей и крабов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАэропорт Жуковский
Аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Партия незаконно перевезенных экзотических животных обнаружена в четверг в московском аэропорту Жуковский, животные задержаны и переданы в Центр реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Более 140 рептилий, земноводных, членистоногих и беспозвоночных, прилетели в Москву "зайцами" из Казахстана. Правоохранительные органы передали их в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Состояние всех животных признано неудовлетворительным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что животных вез пассажир, который следовал в Россию, предположительно, из Таиланда. Оперативно-розыскной отдел задержал партию рептилий, амфибий и беспозвоночных, среди них змеи, ящерицы, лягушки, скорпионы, сколопендры, крабы, моллюски, мокрицы, слизни, пауки, муравьи, саранча и тараканы. Экзотический груз везли без ветеринарных документов.
"Некоторые виды изъятых животных ядовиты. Так, яд вьетнамской сколопендры опасен для взрослого человека и может убить ребенка. Таких животных могут содержать строго профессионалы. К тому же в случае побега экзотические гости не смогут адаптироваться в наших широтах и быстро погибнут", - добавили в сообщении.
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