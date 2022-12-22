https://ria.ru/20221222/zhivotnye-1840692724.html

В Жуковском задержали партию незаконно перевезенных животных

В Жуковском задержали партию незаконно перевезенных животных - РИА Новости, 22.12.2022

В Жуковском задержали партию незаконно перевезенных животных

Партия незаконно перевезенных экзотических животных обнаружена в четверг в московском аэропорту Жуковский, животные задержаны и переданы в Центр реабилитации... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:42

2022-12-22T22:42

2022-12-22T23:14

здоровье - общество

москва

жуковский

казахстан

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Партия незаконно перевезенных экзотических животных обнаружена в четверг в московском аэропорту Жуковский, животные задержаны и переданы в Центр реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 140 рептилий, земноводных, членистоногих и беспозвоночных, прилетели в Москву "зайцами" из Казахстана. Правоохранительные органы передали их в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Состояние всех животных признано неудовлетворительным", - говорится в сообщении. Отмечается, что животных вез пассажир, который следовал в Россию, предположительно, из Таиланда. Оперативно-розыскной отдел задержал партию рептилий, амфибий и беспозвоночных, среди них змеи, ящерицы, лягушки, скорпионы, сколопендры, крабы, моллюски, мокрицы, слизни, пауки, муравьи, саранча и тараканы. Экзотический груз везли без ветеринарных документов. "Некоторые виды изъятых животных ядовиты. Так, яд вьетнамской сколопендры опасен для взрослого человека и может убить ребенка. Таких животных могут содержать строго профессионалы. К тому же в случае побега экзотические гости не смогут адаптироваться в наших широтах и быстро погибнут", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221222/zhuravli-1840689383.html

москва

жуковский

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, москва, жуковский, казахстан