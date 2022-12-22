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"Это не благотворительная акция". В США поразились наглости Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022
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"Это не благотворительная акция". В США поразились наглости Зеленского
"Это не благотворительная акция". В США поразились наглости Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022
"Это не благотворительная акция". В США поразились наглости Зеленского
Оказание помощи киевскому режиму противоречит интересам американских граждан, заявил журналист Гленн Гринвальд на шоу Такера Карлсона в эфире Fox News. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:22
2022-12-22T22:22
в мире
такер карлсон
гленн гринвальд
энтони блинкен
киев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Оказание помощи киевскому режиму противоречит интересам американских граждан, заявил журналист Гленн Гринвальд на шоу Такера Карлсона в эфире Fox News."Какова же наглость этого парня! Прийти, требовать денег, притворяясь, что это не благотворительная акция, и никто из присутствующих не объясняет, зачем выделять средства", — отметил ведущий Такер Карлсон.Отвечая на вопрос, приглашенный журналист подчеркнул, что предоставление помощи Киеву идет вразрез с интересами американского народа. По его словам, разжигание конфликта на Украине приносит выгоду только небольшому кругу лиц, включающему производителей оружия."На этой неделе миллионы американцев потеряют медицинские страховки, которые используются в случае болезни ребенка, потому что мы не можем найти 1,7 миллиарда долларов, чтобы продлить их срок действия. Зато мы вот-вот направим очередные 44,5 миллиарда долларов на спонсирование этого конфликта на Украине", — отметил он.В среду государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов, включая ЗРК Patriot.США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221222/ukraina-1840678908.html
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в мире, такер карлсон, гленн гринвальд, энтони блинкен, киев, украина, сша, нато
В мире, Такер Карлсон, Гленн Гринвальд, Энтони Блинкен, Киев, Украина, США, НАТО
22:22 22.12.2022
 
"Это не благотворительная акция". В США поразились наглости Зеленского

Журналист Гринвальд: в США нет денег на медицинские страховки из-за помощи Украине

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Оказание помощи киевскому режиму противоречит интересам американских граждан, заявил журналист Гленн Гринвальд на шоу Такера Карлсона в эфире Fox News.
"Какова же наглость этого парня! Прийти, требовать денег, притворяясь, что это не благотворительная акция, и никто из присутствующих не объясняет, зачем выделять средства", — отметил ведущий Такер Карлсон.
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Отвечая на вопрос, приглашенный журналист подчеркнул, что предоставление помощи Киеву идет вразрез с интересами американского народа. По его словам, разжигание конфликта на Украине приносит выгоду только небольшому кругу лиц, включающему производителей оружия.
"На этой неделе миллионы американцев потеряют медицинские страховки, которые используются в случае болезни ребенка, потому что мы не можем найти 1,7 миллиарда долларов, чтобы продлить их срок действия. Зато мы вот-вот направим очередные 44,5 миллиарда долларов на спонсирование этого конфликта на Украине", — отметил он.
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США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
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В миреТакер КарлсонГленн ГринвальдЭнтони БлинкенКиевУкраинаСШАНАТО
 
 
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