https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840667847.html

Зеленский вернулся на Украину после визита в США

Зеленский вернулся на Украину после визита в США - РИА Новости, 22.12.2022

Зеленский вернулся на Украину после визита в США

Владимир Зеленский вернулся на Украину после своего визита в США, а также встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Польше, передает в четверг агентство... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:58

2022-12-22T19:58

2022-12-22T19:58

в мире

владимир зеленский

анджей дуда

джо байден

украина

сша

польша

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский вернулся на Украину после своего визита в США, а также встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Польше, передает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на его пресс-секретаря Сергея Никифорова. Никифоров заявил агентству, что Зеленский пересек границу Украины после "короткой остановки" в Польше. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Зеленский в четверг заявил, что, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой.

https://ria.ru/20221222/beseda-1840660803.html

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, анджей дуда, джо байден, украина, сша, польша