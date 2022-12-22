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Зеленский вернулся на Украину после визита в США - РИА Новости, 22.12.2022
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Зеленский вернулся на Украину после визита в США
Зеленский вернулся на Украину после визита в США - РИА Новости, 22.12.2022
Зеленский вернулся на Украину после визита в США
Владимир Зеленский вернулся на Украину после своего визита в США, а также встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Польше, передает в четверг агентство... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:58
2022-12-22T19:58
в мире
владимир зеленский
анджей дуда
джо байден
украина
сша
польша
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский вернулся на Украину после своего визита в США, а также встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Польше, передает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на его пресс-секретаря Сергея Никифорова. Никифоров заявил агентству, что Зеленский пересек границу Украины после "короткой остановки" в Польше. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Зеленский в четверг заявил, что, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой.
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в мире, владимир зеленский, анджей дуда, джо байден, украина, сша, польша
В мире, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Джо Байден, Украина, США, Польша
19:58 22.12.2022
 
Зеленский вернулся на Украину после визита в США

Франс Пресс: Владимир Зеленский вернулся на Украину после визита в США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский вернулся на Украину после своего визита в США, а также встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Польше, передает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на его пресс-секретаря Сергея Никифорова.
Никифоров заявил агентству, что Зеленский пересек границу Украины после "короткой остановки" в Польше.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.
Зеленский в четверг заявил, что, возвращаясь из США, встретился с президентом Польши Дудой.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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