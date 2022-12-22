https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840580466.html

В Германии объяснили, на что был нацелен визит Зеленского в США

В Германии объяснили, на что был нацелен визит Зеленского в США - РИА Новости, 22.12.2022

В Германии объяснили, на что был нацелен визит Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США служит эскалации и затягиванию конфликта, он направлен против любых мирных усилий, пишет Junge Welt. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:56

2022-12-22T15:56

2022-12-22T16:02

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США служит эскалации и затягиванию конфликта, он направлен против любых мирных усилий, пишет Junge Welt. "Нынешний глава Белого дома Джо Байден, которого даже президент Барак Обама называл "Мистер Украина", использует последние дни уходящего года, чтобы отправить в Киев как можно больше денег и оружия", — говорится в публикации.В статье отмечается, что с января следующего года Байдену, возможно, это уже не удастся, потому что республиканцы будут контролировать палату представителей. При этом, по мнению журналиста, каждый американский президент представляет собой угрозу миру во всем мире, но Байден превосходит их всех. "Вашингтон считает, что он всегда прав: от геноцидов в Корее и Вьетнаме до пропажи контейнеров с биологическим оружием Саддама Хусейна или уничтожения Ливии и всей Западной Африки", — заключается в статье. В день визита президента Украины Владимира Зеленского Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета помощи на 1,85 миллиарда долларов. В него, в частности, вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, гранатометы и стрелковое оружие.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840498034.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840471678.html

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в мире, владимир зеленский, украина, сша, киев