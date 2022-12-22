https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840566761.html
Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США
Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США - РИА Новости, 22.12.2022
Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал фарсом недавний визит Владимира Зеленского в США. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:21
2022-12-22T15:21
2022-12-22T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
джо байден
сша
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459153_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_73508352e4b8e81a0e642d5ec0874e66.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал фарсом недавний визит Владимира Зеленского в США. "Для меня предсказуемы абсолютно все популистские заявления. Но по моему убеждению, то, что вчера происходило, это было фарсом прикрытия того, что уже сделано. .. Ровно это мы видели перед началом специальной военной операции, когда западные страны пытались легализовать то множество поставленного вооружения и боеприпасов, которые происходило", - сказал Пушилин журналистам, говоря о визите Зеленского. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html
сша
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459153_0:404:2191:2048_1920x0_80_0_0_730575dacfb233f9391bf3079e8b2f0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, джо байден, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Джо Байден, США, Донецкая Народная Республика
15:21 22.12.2022 (обновлено: 15:25 22.12.2022)
Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США
Врио главы ДНР Пушилин назвал визит президента Украины Зеленского в США фарсом