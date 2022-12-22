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Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840566761.html
Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США
Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США - РИА Новости, 22.12.2022
Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США
Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал фарсом недавний визит Владимира Зеленского в США. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T15:21
2022-12-22T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
джо байден
сша
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал фарсом недавний визит Владимира Зеленского в США. "Для меня предсказуемы абсолютно все популистские заявления. Но по моему убеждению, то, что вчера происходило, это было фарсом прикрытия того, что уже сделано. .. Ровно это мы видели перед началом специальной военной операции, когда западные страны пытались легализовать то множество поставленного вооружения и боеприпасов, которые происходило", - сказал Пушилин журналистам, говоря о визите Зеленского. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html
сша
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, джо байден, сша, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Джо Байден, США, Донецкая Народная Республика
15:21 22.12.2022 (обновлено: 15:25 22.12.2022)
 
Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США

Врио главы ДНР Пушилин назвал визит президента Украины Зеленского в США фарсом

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал фарсом недавний визит Владимира Зеленского в США.
"Для меня предсказуемы абсолютно все популистские заявления. Но по моему убеждению, то, что вчера происходило, это было фарсом прикрытия того, что уже сделано. .. Ровно это мы видели перед началом специальной военной операции, когда западные страны пытались легализовать то множество поставленного вооружения и боеприпасов, которые происходило", - сказал Пушилин журналистам, говоря о визите Зеленского.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДжо БайденСШАДонецкая Народная Республика
 
 
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