https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840566761.html

Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США

Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США - РИА Новости, 22.12.2022

Пушилин прокомментировал визит Зеленского в США

Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал фарсом недавний визит Владимира Зеленского в США. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T15:21

2022-12-22T15:21

2022-12-22T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

джо байден

сша

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал фарсом недавний визит Владимира Зеленского в США. "Для меня предсказуемы абсолютно все популистские заявления. Но по моему убеждению, то, что вчера происходило, это было фарсом прикрытия того, что уже сделано. .. Ровно это мы видели перед началом специальной военной операции, когда западные страны пытались легализовать то множество поставленного вооружения и боеприпасов, которые происходило", - сказал Пушилин журналистам, говоря о визите Зеленского. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

сша

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, джо байден, сша, донецкая народная республика