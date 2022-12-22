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Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840531996.html
Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом
Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом - РИА Новости, 22.12.2022
Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом
Владимир Зеленский напоминает американского диверсанта, которого пригласили в Вашингтон для идеологической прокачки, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T13:59
2022-12-22T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вашингтон (штат)
россия
сша
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский напоминает американского диверсанта, которого пригласили в Вашингтон для идеологической прокачки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поездку Зеленского в США. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. "Это все было похоже, как будто на того самого диверсанта, которого Штаты закинули на Украину, они на какое-то время вывезли для идеологической прокачки и вернули обратно", - сказала она на брифинге. "Обратила бы внимание на абсолютно постановочный характер действий Зеленского, это абсолютно игра на публику. Такое ощущение, что ты смотришь "Слугу народа 2" или "Слугу народа: Апокалипсис". Вот что бывает с людьми, которые скрывают истинные цели, врут своему населению, играют на публику, а потом пытаются выклянчить... подачки просто для спасения... себя самих", - добавила Захарова. Она напомнила, что поездка была полностью проплачена Вашингтоном. "Зеленский вновь публично, в хамской манере - он по-другому в принципе не умеет - отозвался о нашей стране. Даже его хозяева такого пока еще себе не позволяли... Видимо, сказать Зеленскому нечего, он в состоянии только грубить", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840402072.html
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в мире, владимир зеленский, вашингтон (штат), россия, сша, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), Россия, США, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:59 22.12.2022
 
Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом

Захарова после поездки Зеленского в Вашингтон сравнила его с американским диверсантом

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский напоминает американского диверсанта, которого пригласили в Вашингтон для идеологической прокачки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поездку Зеленского в США.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. 22 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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"Это все было похоже, как будто на того самого диверсанта, которого Штаты закинули на Украину, они на какое-то время вывезли для идеологической прокачки и вернули обратно", - сказала она на брифинге.
"Обратила бы внимание на абсолютно постановочный характер действий Зеленского, это абсолютно игра на публику. Такое ощущение, что ты смотришь "Слугу народа 2" или "Слугу народа: Апокалипсис". Вот что бывает с людьми, которые скрывают истинные цели, врут своему населению, играют на публику, а потом пытаются выклянчить... подачки просто для спасения... себя самих", - добавила Захарова. Она напомнила, что поездка была полностью проплачена Вашингтоном.
"Зеленский вновь публично, в хамской манере - он по-другому в принципе не умеет - отозвался о нашей стране. Даже его хозяева такого пока еще себе не позволяли... Видимо, сказать Зеленскому нечего, он в состоянии только грубить", - резюмировала Захарова.
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