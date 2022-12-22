https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840531996.html

Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом

Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом - РИА Новости, 22.12.2022

Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом

Владимир Зеленский напоминает американского диверсанта, которого пригласили в Вашингтон для идеологической прокачки, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:59

2022-12-22T13:59

2022-12-22T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вашингтон (штат)

россия

сша

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский напоминает американского диверсанта, которого пригласили в Вашингтон для идеологической прокачки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поездку Зеленского в США. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. "Это все было похоже, как будто на того самого диверсанта, которого Штаты закинули на Украину, они на какое-то время вывезли для идеологической прокачки и вернули обратно", - сказала она на брифинге. "Обратила бы внимание на абсолютно постановочный характер действий Зеленского, это абсолютно игра на публику. Такое ощущение, что ты смотришь "Слугу народа 2" или "Слугу народа: Апокалипсис". Вот что бывает с людьми, которые скрывают истинные цели, врут своему населению, играют на публику, а потом пытаются выклянчить... подачки просто для спасения... себя самих", - добавила Захарова. Она напомнила, что поездка была полностью проплачена Вашингтоном. "Зеленский вновь публично, в хамской манере - он по-другому в принципе не умеет - отозвался о нашей стране. Даже его хозяева такого пока еще себе не позволяли... Видимо, сказать Зеленскому нечего, он в состоянии только грубить", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840402072.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

вашингтон (штат)

россия

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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