Захарова сравнила Зеленского с американским диверсантом
Захарова после поездки Зеленского в Вашингтон сравнила его с американским диверсантом
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский напоминает американского диверсанта, которого пригласили в Вашингтон для идеологической прокачки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поездку Зеленского в США.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
"Это все было похоже, как будто на того самого диверсанта, которого Штаты закинули на Украину, они на какое-то время вывезли для идеологической прокачки и вернули обратно", - сказала она на брифинге.
"Обратила бы внимание на абсолютно постановочный характер действий Зеленского, это абсолютно игра на публику. Такое ощущение, что ты смотришь "Слугу народа 2" или "Слугу народа: Апокалипсис". Вот что бывает с людьми, которые скрывают истинные цели, врут своему населению, играют на публику, а потом пытаются выклянчить... подачки просто для спасения... себя самих", - добавила Захарова. Она напомнила, что поездка была полностью проплачена Вашингтоном.
"Зеленский вновь публично, в хамской манере - он по-другому в принципе не умеет - отозвался о нашей стране. Даже его хозяева такого пока еще себе не позволяли... Видимо, сказать Зеленскому нечего, он в состоянии только грубить", - резюмировала Захарова.