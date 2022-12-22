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Захарова прокомментировала поездку Зеленского в Артемовск - РИА Новости, 22.12.2022
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Захарова прокомментировала поездку Зеленского в Артемовск
Захарова прокомментировала поездку Зеленского в Артемовск - РИА Новости, 22.12.2022
Захарова прокомментировала поездку Зеленского в Артемовск
"Пиар-акция" Владимира Зеленского с приездом в Артемовск была рассчитана на США, он хотел предстать там в образе "бесстрашного ковбоя", заявила официальный... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:52
2022-12-22T12:53
в мире
владимир зеленский
мария захарова
джо байден
артемовск
сша
россия
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МОСКВА, 22 дек, РИА Новости. "Пиар-акция" Владимира Зеленского с приездом в Артемовск была рассчитана на США, он хотел предстать там в образе "бесстрашного ковбоя", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Накануне Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. "Постановка была рассчитана на внешнюю аудиторию, прежде всего США - понятно почему, туда отправился Зеленский. Ему нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она подчеркнула, что в Артемовске до сих пор идут ожесточенные бои - многие украинские солдаты сравнивают их с битвой при Вердене в 1916-м году (битва между французскими и немецкими войсками во время Первой мировой войны). Ранее в декабре сообщалось, что Зеленский побывал в Артемовске.
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в мире, владимир зеленский, мария захарова, джо байден, артемовск, сша, россия
В мире, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Джо Байден, Артемовск, США, Россия
12:52 22.12.2022 (обновлено: 12:53 22.12.2022)
 
Захарова прокомментировала поездку Зеленского в Артемовск

Захарова: визитом в Артемовск Зеленский хотел предстать в США в образе бесстрашного ковбоя

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек, РИА Новости. "Пиар-акция" Владимира Зеленского с приездом в Артемовск была рассчитана на США, он хотел предстать там в образе "бесстрашного ковбоя", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.
"Постановка была рассчитана на внешнюю аудиторию, прежде всего США - понятно почему, туда отправился Зеленский. Ему нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что в Артемовске до сих пор идут ожесточенные бои - многие украинские солдаты сравнивают их с битвой при Вердене в 1916-м году (битва между французскими и немецкими войсками во время Первой мировой войны).
Ранее в декабре сообщалось, что Зеленский побывал в Артемовске.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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В миреВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДжо БайденАртемовскСШАРоссия
 
 
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