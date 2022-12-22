https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840506801.html

Захарова прокомментировала поездку Зеленского в Артемовск

Захарова прокомментировала поездку Зеленского в Артемовск - РИА Новости, 22.12.2022

Захарова прокомментировала поездку Зеленского в Артемовск

"Пиар-акция" Владимира Зеленского с приездом в Артемовск была рассчитана на США, он хотел предстать там в образе "бесстрашного ковбоя", заявила официальный... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:52

2022-12-22T12:52

2022-12-22T12:53

в мире

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 22 дек, РИА Новости. "Пиар-акция" Владимира Зеленского с приездом в Артемовск была рассчитана на США, он хотел предстать там в образе "бесстрашного ковбоя", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Накануне Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. "Постановка была рассчитана на внешнюю аудиторию, прежде всего США - понятно почему, туда отправился Зеленский. Ему нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она подчеркнула, что в Артемовске до сих пор идут ожесточенные бои - многие украинские солдаты сравнивают их с битвой при Вердене в 1916-м году (битва между французскими и немецкими войсками во время Первой мировой войны). Ранее в декабре сообщалось, что Зеленский побывал в Артемовске.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840499775.html

артемовск

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, владимир зеленский, мария захарова, джо байден, артемовск, сша, россия