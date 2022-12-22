12:52 22.12.2022 (обновлено: 12:53 22.12.2022)
Захарова прокомментировала поездку Зеленского в Артемовск
Захарова: визитом в Артемовск Зеленский хотел предстать в США в образе бесстрашного ковбоя
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
МОСКВА, 22 дек, РИА Новости. "Пиар-акция" Владимира Зеленского с приездом в Артемовск была рассчитана на США, он хотел предстать там в образе "бесстрашного ковбоя", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом.
"Постановка была рассчитана на внешнюю аудиторию, прежде всего США - понятно почему, туда отправился Зеленский. Ему нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что в Артемовске до сих пор идут ожесточенные бои - многие украинские солдаты сравнивают их с битвой при Вердене в 1916-м году (битва между французскими и немецкими войсками во время Первой мировой войны).
Ранее в декабре сообщалось, что Зеленский побывал в Артемовске.