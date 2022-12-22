https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840503694.html

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в США

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в США - РИА Новости, 22.12.2022

В Кремле прокомментировали визит Зеленского в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит Владимира Зеленского в США, заявил, что Кремль с сожалением констатирует, что ни от... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:49

2022-12-22T12:49

2022-12-22T13:16

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит Владимира Зеленского в США, заявил, что Кремль с сожалением констатирует, что ни от американского президента Джо Байдена, ни от самого Зеленского не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям РФ, а также призывов к миру.В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета."В том, что касается нас: безусловно, мы следили за этим, мы знакомились со всей поступающей информацией. Пока можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как, скажем так, потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России", - сказал Песков.По его словам, не прозвучало также ни одного предостережения Зеленскому от продолжения варварских обстрелов жилых домов в населенных пунктах Донбасса, также не было и никаких призывов к миру.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, джо байден