12:35 22.12.2022 (обновлено: 12:51 22.12.2022)
Двое республиканцев неожиданно отреагировали на выступление Зеленского
Республиканцы Гетц и Боберт отказались аплодировать Зеленскому во время его выступления
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конгрессмены от Республиканской партии Мэтт Гетц и Лорен Боберт отказались аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, выступавшему перед конгрессом США, пишет Newsweek.
"Во время речи Зеленского Гетц и Боберт, выступающие против дополнительной помощи Киеву, смотрели в свои телефоны", — говорится в публикации.
По словам Гетца, американские политики, которые потакают просьбам Зеленского, не желают сделать то же самое для своей страны. Политик подчеркнул, что не изменил позиции в отношении приостановки помощи Украине и расследования мошенничества с уже состоявшимися траншами.
С января американский конгресс заработает в новом составе: республиканцы получили большинство в палате представителей, демократы сохранили контроль над сенатом.
При этом республиканцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Украине. В ноябре они представили законопроект о проверке выделяемых на это средств. Как заявлял лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, он не против помощи Киеву, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.