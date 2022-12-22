https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840498034.html

Двое республиканцев неожиданно отреагировали на выступление Зеленского

Двое республиканцев неожиданно отреагировали на выступление Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022

Двое республиканцев неожиданно отреагировали на выступление Зеленского

Конгрессмены от Республиканской партии Мэтт Гетц и Лорен Боберт отказались аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, выступавшему перед конгрессом... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:35

2022-12-22T12:35

2022-12-22T12:51

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конгрессмены от Республиканской партии Мэтт Гетц и Лорен Боберт отказались аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, выступавшему перед конгрессом США, пишет Newsweek. "Во время речи Зеленского Гетц и Боберт, выступающие против дополнительной помощи Киеву, смотрели в свои телефоны", — говорится в публикации. По словам Гетца, американские политики, которые потакают просьбам Зеленского, не желают сделать то же самое для своей страны. Политик подчеркнул, что не изменил позиции в отношении приостановки помощи Украине и расследования мошенничества с уже состоявшимися траншами. С января американский конгресс заработает в новом составе: республиканцы получили большинство в палате представителей, демократы сохранили контроль над сенатом.При этом республиканцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Украине. В ноябре они представили законопроект о проверке выделяемых на это средств. Как заявлял лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, он не против помощи Киеву, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840471678.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840436702.html

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в мире, владимир зеленский, украина, лорен боберт, сша, киев