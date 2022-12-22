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Двое республиканцев неожиданно отреагировали на выступление Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022
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Двое республиканцев неожиданно отреагировали на выступление Зеленского
Двое республиканцев неожиданно отреагировали на выступление Зеленского - РИА Новости, 22.12.2022
Двое республиканцев неожиданно отреагировали на выступление Зеленского
Конгрессмены от Республиканской партии Мэтт Гетц и Лорен Боберт отказались аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, выступавшему перед конгрессом... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:35
2022-12-22T12:51
в мире
владимир зеленский
украина
лорен боберт
сша
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конгрессмены от Республиканской партии Мэтт Гетц и Лорен Боберт отказались аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, выступавшему перед конгрессом США, пишет Newsweek. "Во время речи Зеленского Гетц и Боберт, выступающие против дополнительной помощи Киеву, смотрели в свои телефоны", — говорится в публикации. По словам Гетца, американские политики, которые потакают просьбам Зеленского, не желают сделать то же самое для своей страны. Политик подчеркнул, что не изменил позиции в отношении приостановки помощи Украине и расследования мошенничества с уже состоявшимися траншами. С января американский конгресс заработает в новом составе: республиканцы получили большинство в палате представителей, демократы сохранили контроль над сенатом.При этом республиканцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Украине. В ноябре они представили законопроект о проверке выделяемых на это средств. Как заявлял лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, он не против помощи Киеву, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840471678.html
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в мире, владимир зеленский, украина, лорен боберт, сша, киев
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Лорен Боберт, США, Киев
12:35 22.12.2022 (обновлено: 12:51 22.12.2022)
 
Двое республиканцев неожиданно отреагировали на выступление Зеленского

Республиканцы Гетц и Боберт отказались аплодировать Зеленскому во время его выступления

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конгрессмены от Республиканской партии Мэтт Гетц и Лорен Боберт отказались аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому, выступавшему перед конгрессом США, пишет Newsweek.
"Во время речи Зеленского Гетц и Боберт, выступающие против дополнительной помощи Киеву, смотрели в свои телефоны", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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По словам Гетца, американские политики, которые потакают просьбам Зеленского, не желают сделать то же самое для своей страны. Политик подчеркнул, что не изменил позиции в отношении приостановки помощи Украине и расследования мошенничества с уже состоявшимися траншами.
С января американский конгресс заработает в новом составе: республиканцы получили большинство в палате представителей, демократы сохранили контроль над сенатом.
При этом республиканцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Украине. В ноябре они представили законопроект о проверке выделяемых на это средств. Как заявлял лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, он не против помощи Киеву, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 09:43
СМИ: США резко затормозили продвижение в сенате обещанной Зеленскому помощи
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЛорен БобертСШАКиев
 
 
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