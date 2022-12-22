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Депутат Госдумы Морозов прокомментировал визит Зеленского в США - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840477227.html
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал визит Зеленского в США
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал визит Зеленского в США - РИА Новости, 22.12.2022
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал визит Зеленского в США
Владимир Зеленский исключил компромисс с Россией, потому что на мир с ней "денег не дадут", заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:48
2022-12-22T12:11
в мире
владимир зеленский
россия
сша
украина
госдума рф
единая россия
олег морозов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский исключил компромисс с Россией, потому что на мир с ней "денег не дадут", заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя итоги визита Зеленского в США. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. "На мир денег не дадут. Поэтому он и "исключил компромисс". Очевидно, что мир по-амермкански - это поражение России", - сказал Морозов. Он отметил, что "мир" для российской стороны - внеблоковый статус Украины, и "два этих мира не соединить". "Мир по-российски - это внеблоковая Украина без нацистов… Поэтому Зеленский поехал за войной и получил поддержку. Надо из этого исходить", - уточнил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221222/antonov-1840413062.html
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в мире, владимир зеленский, россия, сша, украина, госдума рф, единая россия, олег морозов, джо байден
В мире, Владимир Зеленский, Россия, США, Украина, Госдума РФ, Единая Россия, Олег Морозов, Джо Байден, Специальная военная операция на Украине
11:48 22.12.2022 (обновлено: 12:11 22.12.2022)
 
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал визит Зеленского в США

В ГД заявили что Зеленский в США исключил компромисс, потому что на него не дадут денег

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский исключил компромисс с Россией, потому что на мир с ней "денег не дадут", заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя итоги визита Зеленского в США.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
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"На мир денег не дадут. Поэтому он и "исключил компромисс". Очевидно, что мир по-амермкански - это поражение России", - сказал Морозов.
Он отметил, что "мир" для российской стороны - внеблоковый статус Украины, и "два этих мира не соединить".
"Мир по-российски - это внеблоковая Украина без нацистов… Поэтому Зеленский поехал за войной и получил поддержку. Надо из этого исходить", - уточнил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаГосдума РФЕдиная РоссияОлег МорозовДжо Байден
 
 
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