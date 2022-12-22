11:48 22.12.2022 (обновлено: 12:11 22.12.2022)
Депутат Госдумы Морозов прокомментировал визит Зеленского в США
В ГД заявили что Зеленский в США исключил компромисс, потому что на него не дадут денег
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский исключил компромисс с Россией, потому что на мир с ней "денег не дадут", заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя итоги визита Зеленского в США.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
"На мир денег не дадут. Поэтому он и "исключил компромисс". Очевидно, что мир по-амермкански - это поражение России", - сказал Морозов.
Он отметил, что "мир" для российской стороны - внеблоковый статус Украины, и "два этих мира не соединить".
"Мир по-российски - это внеблоковая Украина без нацистов… Поэтому Зеленский поехал за войной и получил поддержку. Надо из этого исходить", - уточнил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.