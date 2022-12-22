https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840471678.html

В Германии отметили важную деталь на встрече Зеленского и Байдена

В Германии отметили важную деталь на встрече Зеленского и Байдена - РИА Новости, 22.12.2022

В Германии отметили важную деталь на встрече Зеленского и Байдена

Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который состоялся накануне. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:39

2022-12-22T11:39

2022-12-22T12:21

в мире

владимир зеленский

сша

украина

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джо байден

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который состоялся накануне.Комментаторы пришли к выводу, что специфический образ дружбы двух политиков сделает любое компромиссное решение по поводу обострившегося конфликта "совершенно невозможным". Саму встречу Зеленского и Байдена они оценили неоднозначно, отметив, что каждый из них преследует исключительно свои интересы."Складывается впечатление, что все совсем выходит из-под контроля", — предположил один из пользователей."Да, американцы установили западные ценности в странах, не входящих в ЕС, и мы все расплачиваемся за их трансатлантические интересы", — поддержал другой. "Обещания американцев ничего не стоят, достаточно часто много говорили, а потом уходили", — резюмировал пользователь. Днем ранее Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с Джо Байденом. В день визита политика Белый дом объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники Киеву ведут лишь к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840436702.html

https://ria.ru/20221221/gosar-1840383845.html

сша

украина

киев

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в мире, владимир зеленский, сша, украина, киев, джо байден