https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840471678.html
В Германии отметили важную деталь на встрече Зеленского и Байдена
В Германии отметили важную деталь на встрече Зеленского и Байдена - РИА Новости, 22.12.2022
В Германии отметили важную деталь на встрече Зеленского и Байдена
Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который состоялся накануне. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:39
2022-12-22T11:39
2022-12-22T12:21
в мире
владимир зеленский
сша
украина
киев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который состоялся накануне.Комментаторы пришли к выводу, что специфический образ дружбы двух политиков сделает любое компромиссное решение по поводу обострившегося конфликта "совершенно невозможным". Саму встречу Зеленского и Байдена они оценили неоднозначно, отметив, что каждый из них преследует исключительно свои интересы."Складывается впечатление, что все совсем выходит из-под контроля", — предположил один из пользователей."Да, американцы установили западные ценности в странах, не входящих в ЕС, и мы все расплачиваемся за их трансатлантические интересы", — поддержал другой. "Обещания американцев ничего не стоят, достаточно часто много говорили, а потом уходили", — резюмировал пользователь. Днем ранее Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с Джо Байденом. В день визита политика Белый дом объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники Киеву ведут лишь к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840436702.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, сша, украина, киев, джо байден
В мире, Владимир Зеленский, США, Украина, Киев, Джо Байден
11:39 22.12.2022 (обновлено: 12:21 22.12.2022)
В Германии отметили важную деталь на встрече Зеленского и Байдена
Читатели Die Welt увидели во встрече Зеленского и Байдена препятствие для диалога о мире
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
активно обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который состоялся накануне.
Комментаторы пришли к выводу, что специфический образ дружбы двух политиков сделает любое компромиссное решение по поводу обострившегося конфликта "совершенно невозможным". Саму встречу Зеленского и Байдена они оценили неоднозначно, отметив, что каждый из них преследует исключительно свои интересы.
"Складывается впечатление, что все совсем выходит из-под контроля", — предположил один из пользователей.
"Да, американцы установили западные ценности в странах, не входящих в ЕС, и мы все расплачиваемся за их трансатлантические интересы", — поддержал другой.
"Мир — не их дело! Для этого на кону слишком много денег. После обещанного вооружения Зеленский захочет продолжить конфликт", — поделился мнением еще один читатель.
"Обещания американцев ничего не стоят, достаточно часто много говорили, а потом уходили", — резюмировал пользователь.
Днем ранее Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с Джо Байденом. В день визита политика Белый дом объявил о выделении нового пакета помощи Украине. В него, в частности, вошли 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса
западные страны во главе с США
продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
неоднократно заявлял, что продолжающиеся поставки военной техники Киеву ведут лишь к усугублению конфликта и не сулят ничего хорошего Украине.