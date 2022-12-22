Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США резко затормозили продвижение в сенате обещанной Зеленскому помощи - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840436702.html
СМИ: США резко затормозили продвижение в сенате обещанной Зеленскому помощи
СМИ: США резко затормозили продвижение в сенате обещанной Зеленскому помощи - РИА Новости, 22.12.2022
СМИ: США резко затормозили продвижение в сенате обещанной Зеленскому помощи
Голосование в сенате США по выделению Киеву пакета помощи в 45 миллиардов долларов отложили через несколько часов после выступления президента Владимира... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:43
2022-12-22T11:11
в мире
владимир зеленский
украина
сша
киев
кевин маккарти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840440937_0:43:2942:1698_1920x0_80_0_0_abc3c7fbe935deb4457580f7da10e077.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Голосование в сенате США по выделению Киеву пакета помощи в 45 миллиардов долларов отложили через несколько часов после выступления президента Владимира Зеленского в Вашингтоне, пишет Bloomberg.По информации агентства, предполагалось, что поздно вечером сенат проголосует за помощь Украине в рамках общего пакета расходов на 1,7 триллиона долларов. "Эти планы были отложены после того, как демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, которая требует дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США", — говорится в публикации. Агентство отмечает, что принятие закона о временном финансировании перенесет ключевые решения о распределении расходов на следующий год. Это дает Республиканской партии шанс уменьшить расходы и, возможно, сократить помощь Украине. С января американский конгресс заработает в новом составе: республиканцы получили большинство в палате представителей, демократы сохранили контроль над сенатом. При этом республиканцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Украине. В ноябре они уже представили законопроект о проверке выделяемых на это средств. Как заявлял лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, он не против помощи Киеву, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221221/gosar-1840383845.html
https://ria.ru/20221222/ssha-1840403614.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840440937_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_e57fe8c47a2c38ff0ebec033022ed5da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, сша, киев, кевин маккарти
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Киев, Кевин Маккарти
09:43 22.12.2022 (обновлено: 11:11 22.12.2022)
 
СМИ: США резко затормозили продвижение в сенате обещанной Зеленскому помощи

Bloomberg: сенат США приостановил обсуждение обещанной Зеленскому помощи в $45 миллиардов

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в конгрессе США
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в конгрессе США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в конгрессе США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Голосование в сенате США по выделению Киеву пакета помощи в 45 миллиардов долларов отложили через несколько часов после выступления президента Владимира Зеленского в Вашингтоне, пишет Bloomberg.
По информации агентства, предполагалось, что поздно вечером сенат проголосует за помощь Украине в рамках общего пакета расходов на 1,7 триллиона долларов.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 21:59
В США назвали десять причин отказаться от Украины
"Эти планы были отложены после того, как демократы отклонили предложение сенатора-республиканца Майка Ли о поправке, которая требует дополнительного финансирования для соблюдения коронавирусных ограничений при пересечении южной границы США", — говорится в публикации.
Агентство отмечает, что принятие закона о временном финансировании перенесет ключевые решения о распределении расходов на следующий год. Это дает Республиканской партии шанс уменьшить расходы и, возможно, сократить помощь Украине.
С января американский конгресс заработает в новом составе: республиканцы получили большинство в палате представителей, демократы сохранили контроль над сенатом.
При этом республиканцы уже предупреждали, что ужесточат надзор за предоставлением помощи Украине. В ноябре они уже представили законопроект о проверке выделяемых на это средств. Как заявлял лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти, он не против помощи Киеву, но не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американский флаг на здании Министерства обороны США, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 02:37
Hill: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаСШАКиевКевин Маккарти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала